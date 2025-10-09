Βεζένκοβ: «Όλες οι ομάδες έχουν τραυματισμούς, να κρατήσουμε το ΣΕΦ αλώβητο»

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε ενόψει του ματς με την Ντουμπάι BC (10/10, 21:15) και τόνισε πως καμιά ομάδα δεν είναι ακόμη στο 100%.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, έχοντας άλλη μια σημαντική απουσία. Ο Τόμας Γουόκαπ θα αναγκαστεί να χάσει τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Ο Σάσα Βεζένκοβ στάθηκε στους τραυματισμούς, αναφέροντας πως οι Πειραιώτες θα πρέπει να προχωρήσουν και πως όλες οι ομάδες έχουν τραυματισμούς.

Αρχικά είπε: «Είναι πολύ νωρίς ακόμα στη διοργάνωση, πρόκειται για έναν μαραθώνιο. Καμία ομάδα δεν είναι ακόμη στο 100%, αλλά κάθε νίκη μετράει, δίνει ψυχολογία, αυτοπεποίθηση και χρόνο. Η Ντουμπάι είναι επικίνδυνη, γιατί παίζει χωρίς πίεση. Έχει ταλέντο, προσωπικότητα, και ξεκίνησε με μεγάλη νίκη. Εμείς, με τον κόσμο μας στο πλευρό μας, θέλουμε να κρατήσουμε το ΣΕΦ αλώβητο και να ακολουθήσουμε το πλάνο μας για να κερδίσουμε»

Για τα προβλήματα τραυματισμών: «Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε βάθος στο ρόστερ. Έχουμε παίκτες με ποιότητα και εμπειρία, όποιος κληθεί να αγωνιστεί θα δώσει το 100%. Δεν έχουμε χρόνο να κοιτάμε πίσω, ή ποιος δεν είναι μαζί μας. Όλες οι ομάδες έχουν τραυματισμούς, πρέπει να προχωράμε».

Για τη χημεία και το τακτικό κομμάτι: «Είναι ακόμα νωρίς στη σεζόν. Δεν έχουμε βρει πλήρως χημεία και ρόλους μέσα στο παρκέ. Στόχος μας είναι να είμαστε συμπαγείς, να παίζουμε άμυνα στο 100%, να κυκλοφορούμε σωστά την μπάλα και να κερδίζουμε. Προχωράμε βήμα-βήμα, προπόνηση με προπόνηση, όσο κλισέ κι αν ακούγεται, αυτός είναι ο μόνος δρόμος σε μια διοργάνωση όπως η EuroLeague που είναι μαραθώνιος».