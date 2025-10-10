Η stat-line του Κέντρικ Ναν με την 30άρα κόντρα στην Μπασκόνια

Δείτε τα αναλυτικά στατιστικά του Κέντρικ Ναν στη βραδιά που έκρινε το ματς του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια στη Fernando Buesa Arena.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη του νίκη στη Χώρα των Βάσκων απέναντι στη Μπασκόνια έπειτα από επτά χρόνια, επικρατώντας με 84-86 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στην Αθήνα.

Από την πλευρά του, ο Κέντρικ Ναν είχε τον τελευταίο λόγο, αναλαμβάνοντας την τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού και σημειώνοντας το νικητήριο σουτ.

Ο Τρεντ Φόρεστ είχε ισοφαρίσει σε 84-84, ο Αταμάν κάλεσε timeout, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Ναν και ο Αμερικανός σούπερ σταρ σκόραρε στο φινάλε, χαρίζοντας τη νίκη στους «πράσινους».

Έτσι, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, σε μία ακόμη γεμάτη και καθοριστική εμφάνιση.

Ο απολογισμός του Κέντρικ Ναν

30 πόντοι

9/13 δίποντα

3/7 τρίποντα

3/3 βολές

7 ριμπάουντ

5 αμυντικά ριμπάουντ

2 επιθετικά ριμπάουντ

2 ασίστ

4 λάθη

3 κερδισμένα φάουλ

24 PIR

σε 30:48