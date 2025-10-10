Παναθηναϊκός: Η stat-line του Κέντρικ Ναν με την 30άρα κόντρα στην Μπασκόνια
Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη του νίκη στη Χώρα των Βάσκων απέναντι στη Μπασκόνια έπειτα από επτά χρόνια, επικρατώντας με 84-86 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στην Αθήνα.
Από την πλευρά του, ο Κέντρικ Ναν είχε τον τελευταίο λόγο, αναλαμβάνοντας την τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού και σημειώνοντας το νικητήριο σουτ.
Ο Τρεντ Φόρεστ είχε ισοφαρίσει σε 84-84, ο Αταμάν κάλεσε timeout, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Ναν και ο Αμερικανός σούπερ σταρ σκόραρε στο φινάλε, χαρίζοντας τη νίκη στους «πράσινους».
Έτσι, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, σε μία ακόμη γεμάτη και καθοριστική εμφάνιση.
THE MVP WINS IT @Paobcgr @nunnbetter_ step up, it's your moment! #MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/U653xVcTHe— EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2025
Ο απολογισμός του Κέντρικ Ναν
- 30 πόντοι
- 9/13 δίποντα
- 3/7 τρίποντα
- 3/3 βολές
- 7 ριμπάουντ
- 5 αμυντικά ριμπάουντ
- 2 επιθετικά ριμπάουντ
- 2 ασίστ
- 4 λάθη
- 3 κερδισμένα φάουλ
- 24 PIR
σε 30:48
