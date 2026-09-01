Νέο πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό καθώς ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις υπέστη κάταγμα στο χέρι! Ποιο το διάστημα της απουσίας του.

Μετά τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν, προέκυψε νέο πρόβλημα στις τάξεις του Παναθηναϊκού καθώς τέθηκε νοκ άουτ για τον επόμενο ενάμιση μήνα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ τραυματίστηκε στο χέρι και οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου με αποτέλεσμα να του τοποθετηθεί ειδικός νάρθηκας.

Όπως ανέφερε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός «κατά τη διάρκεια της σημερινής (1/9) προπόνησης του Παναθηναϊκού AKTOR, o Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας.

Ευχόμαστε στον Νάιτζελ ταχεία ανάρρωση».