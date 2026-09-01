Μετά τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα αναγκαστεί να μείνει στα «πιτς» στο πρώτο κομμάτι της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Νέο πρόβλημα προέκυψε για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς καθώς θα έχει δύο σημαντικές απουσίες στο ξεκίνημα της σεζόν! Μετά τον Κέντρικ Ναν και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης καθώς υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου με αποτέλεσμα να του τοποθετηθεί ειδικός νάρθηκας

Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει για έξι εβδομάδες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πρασίνων». Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις δρομολογείται περίπου στα μέσα του επόμενου μήνα. Δηλαδή στο ίδιο χρονικό διάστημα που έχει δρομολογηθεί και η επιστροφή του Κέντρικ Ναν.

Σίγουρα ο Αμερικανός φόργουορντ θα απουσιάσει από τα φιλικά και τουρνουά προετοιμασίας (όπως αυτό στη Ρόδο και το «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπως επίσης από το Super Cup της Ρόδου ενώ θα χάσει και τα πρώτα ματς του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Χέιζ-Ντέιβις θα απουσιάσει από τα παιχνίδι κόντρα σε Παρί (24/9), Βιλερμπάν (30/9), Μακάμπι (2/10), Φενέρ (8/10), Παρτίζαν (13/10 - εκτός) και Χάποελ (16/10). Ανοικτό, βάσει των πρώτων εκτιμήσεων να επιστρέψει στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια στο T-Center στις 22/10.