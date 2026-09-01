Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ανακοίνωσε πως φέρνει το μπασκετικό του camp στην Ελλάδα και το «T-Center».

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν πολύ άτυχος στην προπόνηση του Παναθηναϊκού τη Δευτέρα (01/09). Ο Αμερικανός υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και θα μείνει εκτός δράσης για έξι εβδομάδες.

Ο Χέιζ-Ντέιβις το απόγευμα της ίδιας μέρας, έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, η οποία δεν αφορούσε τον τραυματισμό του, αλλά ένα ευχάριστο νέο. Όπως ανακοίνωσε, το μπασκετικό του camp θα έρθει στη χώρα μας για πρώτη φορά και θα διεξαχθεί στο «T-Center» στις 13 Σεπτεμβρίου.

Η ανάρτηση του Χέιζ-Ντέιβις

«Ευρώπη, με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι το Nigel Hayes-Davis Camp έρχεται στην Αθήνα.



Το camp απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 13–18 ετών. Παρακαλούμε να εγγραφούν μόνο παίκτες και παίκτριες που αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο και είναι πραγματικά σοβαροί με το μπάσκετ, καθώς το camp θα περιλαμβάνει προπονήσεις υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένες ασκήσεις, γνώσεις και καθοδήγηση.



Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα σε όσους ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι’ αυτό μην το χάσετε! Εγγραφή σύνδεσμος στο βιογραφικό.



Τα λέμε σύντομα».