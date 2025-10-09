Ο Κέντρικ Ναν τόνισε πως τα 4'' του ήταν υπεραρκετά, αποκαλύπτοντας το πλάνο για την τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού, που οδήγησε στο buzzer beater στην έδρα της Μπασκόνια.

Ο Παναθηναϊκός απέδρασε από τη Βιτόρια με ένα τεράστιο σουτ του Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός πήρε την μπάλα και ευστόχησε απέναντι σε δύο παίκτες της Μπασκόνια, υπογράφοντας το 84-86, που χάρισε στον Παναθηναϊκό τη νίκη στην 3η αγωνιστική.

Με τον Ναν να αποκαλύπτει στο flash interview το πλάνο των «πρασίνων». Συγκεκριμένα ανέφερε πως ο χρόνος του ήταν αρκετός. «Τέσσερα δευτερόλεπτα είναι αρκετός χρόνος. Ήθελα χώρο και θα σούταρα. Αυτό ήταν το πλάνο. Οι ψηλοί μας κάνουν πολύ καλή δουλειά με τα screen τους και αφού είμαστε elite γκαρντ, κάνουμε τη δουλειά μας» ανέφερε ο Κέντρικ Ναν, ο απόλυτος πρωταγωνιστής του «διπλού».

Το φινάλε βρήκε τον Κέντρικ Ναν με 30άρα, έχοντας 9/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 λάθη.