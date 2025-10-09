Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Ο Ναν αποκάλυψε την τελευταία επίθεση - «Αυτό ήταν το πλάνο»
Ο Παναθηναϊκός απέδρασε από τη Βιτόρια με ένα τεράστιο σουτ του Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός πήρε την μπάλα και ευστόχησε απέναντι σε δύο παίκτες της Μπασκόνια, υπογράφοντας το 84-86, που χάρισε στον Παναθηναϊκό τη νίκη στην 3η αγωνιστική.
- Μπασκόνια - Παναθηναϊκός 84-86: Ναν, μόνο εσύ! Το απίστευτο buzzer-beater που «σκότωσε» τους Βάσκους
- Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 84-86: Ο Ναν με τρομερό buzzer beater έσπασε την κατάρα στην Βιτόρια
Με τον Ναν να αποκαλύπτει στο flash interview το πλάνο των «πρασίνων». Συγκεκριμένα ανέφερε πως ο χρόνος του ήταν αρκετός. «Τέσσερα δευτερόλεπτα είναι αρκετός χρόνος. Ήθελα χώρο και θα σούταρα. Αυτό ήταν το πλάνο. Οι ψηλοί μας κάνουν πολύ καλή δουλειά με τα screen τους και αφού είμαστε elite γκαρντ, κάνουμε τη δουλειά μας» ανέφερε ο Κέντρικ Ναν, ο απόλυτος πρωταγωνιστής του «διπλού».
Το φινάλε βρήκε τον Κέντρικ Ναν με 30άρα, έχοντας 9/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 λάθη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Οι απίστευτες αντιδράσεις των συμπαικτών του Ναν, εκσφενδονίστηκε από τον πάγκο στο παρκέ ο Σορτς, τρελάθηκε ο Σλούκας! (vid)
- Παναθηναϊκός, Απογοητευμένος ο Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου: «Όλοι ήθελαν να ξεφύγουν από την ευθύνη και να τη δώσουν στον Ναν»
- Παναθηναϊκός: Η stat-line του Κέντρικ Ναν με την 30άρα κόντρα στην Μπασκόνια