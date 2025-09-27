Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στη βάση του μετά το ταξίδι στην Αυστραλία και βάζει μπρος για τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague. Ποιες είναι οι απώλειες που αντιμετωπίζει, ποια τα ερωτηματικά και ποιοι παίκτες μοιάζουν πιο έτοιμοι από ποτέ;

Λίγα 24ωρα έμειναν για να νιώσουμε... devotion με το τζάμπολ της EuroLeague να αναμένεται «καυτό». Με διαβολοβδομάδα ξεκινάει η νέα απαιτητική σεζόν και ο Παναθηναϊκός θα καλωσορίσει στην έδρα του, το TELEKOM Center Athens, την Μπάγερν την Τρίτη (30/09) και την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή (03/10).

Οι «πράσινοι» έδωσαν τα απαραίτητα τεστ πριν την έναρξη της χρονιάς με δύο φιλικά στην έδρα τους και μετά το πολύ ξεχωριστό ταξίδι στην Αυστραλία για το έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επέστρεψαν στη βάση τους στρέφοντας όλη την προσοχή στη διπλή αγωνιστική που ακολουθεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε να διαχειριστεί τα διάφορες απώλειες κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, όμως εκτός απροόπτου μοιάζει πιο έτοιμη από ποτέ έχοντας (σχεδόν) όλα τα... όπλα στη φαρέτρα της.

Οι απώλειες και τα ερωτηματικά

Αρχικά, ο Μάριους Γκριγκόνις που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από το θέμα που αντιμετώπιζε στη μέση, ωστόσο επέστρεψε στις προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό αρχίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Συμμετείχε και στα δύο φιλικά της Αθήνας, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να μην ταξιδέψει στην Αυστραλία για να μην καταπονηθεί παραπάνω. Ο Λιθουανός γκαρντ θα είναι κανονικά στη διάθεση του Τούρκου προπονητή, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος.

Οι δηλώσεις του Γκριγκόνις στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη νέα αγωνιστική σεζόν



🎥@gkouvaris#paobc pic.twitter.com/Kw3WbcedQq September 2, 2025

Το κεφάλαιο Τσέντι Όσμαν δεν χρειάζεται να ανησυχεί πια τους φιλάθλους του τριφυλλιού, καθώς κι εκείνος είναι καλύτερα, θα συμμετάσχει στην ομαδική προπόνηση του Σαββάτου (27/09) και υπολογίζεται κανονικά για την πρεμιέρα της EuroLeague. Υπενθυμίζουμε ότι ο Τούρκος φόργουορντ ταλαιπωρούταν από οστικό οίδημα κατά τη συμμετοχή του στο EuroBasket 2025 μετά το ματς με την Πολωνία, ενώ καταπονήθηκε κόντρα στην Ελλάδα και στην Γερμανία που αγωνίστηκε κανονικά.

Οι νεότερες εξελίξεις αφορούν τον νεοαποκτηθέντα του Παναθηναϊκού, Τι Τζέι Σορτς, που το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρούταν από ίωση η οποία του στέρησε και το ταξίδι στην Αυστραλία. Ο γκαρντ των «πράσινων» μετά από το «οκ» που πήρε από το ιατρικό team πραγματοποίησε ατομικές προπονήσεις την Τετάρτη (24/09) και την Πέμπτη (25/09). Ο Σορτς φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη όρεξη να ξεκινήσει να δουλεύει με την ομάδα και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την ομαδική προπόνηση το Σάββατο (27/09) με φόντο και την πρεμιέρα στη EuroLeague.

Ο παίκτης, ωστόσο, που ενδιαφέρει άπαντες είναι φυσικά ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τον σοκαριστικό τραυματισμό που υπέστη τον περασμένο Δεκέμβριο στο εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Μπασκόνια. Ο Γάλλος σέντερ είναι σε όλο και καλύτερη κατάσταση με τον χρόνο της επιστροφής του στα παρκέ (ή glass floor) να μην είναι δυνατό να προσδιοριστεί ακόμα. Ο Εργκίν Αταμάν ήταν, όμως αισιόδοξος σε πρόσφατες δηλώσεις του. «Ο Ματίας σίγουρα χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Σήμερα, όμως, μίλησα με τον γιατρό και μου είπε ότι όλα πάνε καλά και ίσως επιστρέψει πιο γρήγορα απ’ ό,τι περιμέναμε. Εκτός από τον Ματίας, ελπίζω ότι όταν επιστρέψουμε στην Αθήνα, όλη η ομάδα θα είναι έτοιμη και θα βρίσκεται στο παρκέ στο πρώτο παιχνίδι της Euroleague».

Ο Εργκίν Αταμάν, μίλησε για το φετινό «Παύλος Γιαννακόπουλος» και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζεται και για το επόμενο τουρνουά.#paobc pic.twitter.com/AZbFGjsOY2 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 19, 2025

Τα συμπεράσματα και όσοι ξεχώρισαν στα φιλικά

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την παρουσία του στο έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν σε αυτά τα δύο φιλικά. Στο ματς απέναντι στο σύνολο του κόουτς Ομπράντοβιτς, συγκέντρωσε 10 πόντους, 4/12 σουτ, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 10 efficiency. Κόντρα στην Αδελαΐδα ήταν ακόμα πιο επιβλητικός ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 14 πόντους (4/6 τρίποντα), 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ με μόλις ένα λάθος, ενώ παράλληλα είχε εξαιρετικές συνεργασίες με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Πέρα από τον Έλληνα φόργουορντ και ο Ρισόν Χολμς που έκανε την πρώτη του επίσημη «πράσινη» εμφάνιση (είχαν προηγηθεί και τα φιλικά απέναντι στο Περιστέρι και στον Κολοσσό στην Αθήνα), προκάλεσε πολύ θετικές εντυπώσεις. Συνολικά, έκανε μία πολύ δυναμική εμφάνιση κυριαρχώντας και στις δύο πλευρές του παρκέ, ενώ έδωσε κι ένα... sneak peak από τις εξαιρετικές του συνεργασίες με τον Κώστα Σλούκα. Ο Χολμς ολοκλήρωσε το ματς με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ, ενώ έκανε κι ένα κλέψιμο και παρέμεινε αλάνθαστος στα 20'38" που αγωνίστηκε.

Η σταθερά του Παναθηναϊκού δεν είναι άλλη από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος σαν να μην πέρασε μια μέρα συνέχισε στις γεμάτες εμφανίσεις δίνοντας μία γεύση από το τι να περιμένει ο κόσμος με την έναρξη της νέας σεζόν. Στο πρώτο παιχνίδι στην Μελβούρνη σημειώσε 21 πόντους με 5/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/5 βολές, ενώ παράλληλα μάζεψε και 2 ριμπάουντ, δίπλα στις 8 ασίστ που μοίρασε, για μόλις 3 λάθη. Παράλληλα, κόντρα στην Αδελαΐδα ήταν και πάλι επιβλητικός έχοντας 26 πόντους με 4/7 τρίποντα.

