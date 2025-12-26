Μία εβδομάδα πριν το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, οκτώ παίκτες των «πράσινων» νόσησαν από γρίπη Α. Τι είναι και πώς επηρεάζεται το εν λόγω ματς;

Συναγερμός έχει σημάνει στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, μόλις λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για τη EuroLeague και το πρώτο της νέας χρονιάς απέναντι στον Ολυμπιακό, με την ομάδα να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα που ξεπερνά το αγωνιστικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, οκτώ αθλητές και τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου διαγνώστηκαν με γρίπη Α, καθιστώντας πολύ δύσκολη τη διεξαγωγή της αυριανής (27/12) αναμέτρησης με το Μαρούσι για τη Stoiximan GBL, η οποία βρίσκεται μέχρι στιγμής στον «αέρα». Ωστόσο ερωτηματικά υπάρχουν γύρω από το ντέρμπι «αιωνίων» της 2ας Ιανουαρίου 2026 στο Telekom Center Athens.

Τι είναι η γρίπη Α;

Η γρίπη Α προκαλείται από τον ιό της γρίπης τύπου Α, με πιο γνωστά στελέχη τα H1N1 και H3N2. Πρόκειται για τον ιό που ευθύνεται για τις εποχικές επιδημίες, αλλά και για πανδημικά κύματα στο παρελθόν, καθώς μεταδίδεται εξαιρετικά εύκολα μέσω σταγονιδίων από βήχα, φτέρνισμα ή ακόμα και ομιλία.

Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονη κόπωση, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο, βήχα και πονόλαιμο. Σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμα και μετά την υποχώρηση του πυρετού, η αίσθηση εξάντλησης παραμένει για ημέρες, κάτι που για έναν επαγγελματία αθλητή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Παρότι οι σοβαρές επιπλοκές, όπως η πνευμονία, αφορούν κυρίως ευάλωτες ομάδες, η γρίπη Α δεν παύει να αποτελεί έναν ιό που «αδειάζει» και καταπονεί τον οργανισμό. Σε γενικές γραμμές, η οξεία φάση της γρίπης Α διαρκεί από 5 έως 7 ημέρες. Ωστόσο, η πλήρης επάνοδος, ειδικά σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, μπορεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο.

Τι σημαίνει αυτό για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό;

Το ντέρμπι της 2ας Ιανουαρίου 2026 πλησιάζει απέχοντας μόλις μία εβδομάδα δημιουργώντας εύλογες απορίες γύρω από την κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται οι παίκτες του Εργκίν Άταμαν. Ακόμα κι αν οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέψουν αγωνιστικά, παραμένει άγνωστο αν θα βρίσκονται στο επίπεδο που απαιτεί ένα παιχνίδι τόσο υψηλών απαιτήσεων και έντασης.

Η πιθανή αναβολή του αγώνα με το Μαρούσι, που ενδεχεται να μετατεθεί για τη Δευτέρα 29 ή την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου δείχνει πως σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η προστασία της ομάδας, αλλά δεν παύει να επικρατεί μία αβεβαιότητα για τον αγωνιστικό προγραμματισμό σε συνδυασμό μάλιστα με την προετοιμασία που χρειάζεται ένα τόσο κομβικό και απαιτητικό ματς.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο αν ο Παναθηναϊκός θα έχει διαθέσιμους τους παίκτες του, αλλά αν θα μπορέσει να παρουσιαστεί πραγματικά έτοιμος, σωματικά και πνευματικά.