Ο Αϊζάια Τόμας δεν λέει να τα παρατήσει. Συνεχίζει να ψάχνει τον δρόμο της επιστροφής στην κορυφή και μέσω της EuroLeague αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για Ελλάδα, όπου φρόντισε να… κλείσει το μάτι σε Ολυμπιακό και νωρίτερα στον Παναθηναϊκό.

Ο Αϊζάια Τόμας, εδώ και χρόνια δεν αγωνίζεται στο ΝΒΑ, ωστόσο, ψάχνει τον τρόπο να επιστρέψει στο αγαπημένο του πρωτάθλημα ή γενικότερα ψάχνει τη νέα του επαγγελματική στέγη σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Παρά τα 36 του χρόνια, ο ίδιος δεν το βάζει κάτω και δείχνει πως η θέληση είναι το μεγαλύτερο κίνητρο παρά τις δυσκολίες που έχουν βρεθεί στον δρόμο του. Σοβαροί τραυματισμοί, απώλειες με τον ίδιο να θρηνεί τον χαμό και των δύο αδερφών του, όμως ο βραχύσωμος γκαρντ βρίσκει την όρεξη να κυνηγάει αυτό που θέλει πραγματικα, να παίζει, όπως έδειξε και πρόσφατα σχολιάζοντας ανάλογα την αναζήτηση γκαρντ στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Οι... σπόντες για συμμετοχή στη EuroLeague

Ο Τόμας έχει ρίξει τα... δίχτυα του και στη γηραιά ήπειρο, ενώ είχε επισκεφθεί την χώρα μας και μάλιστα δύο φορές το φετινό καλοκαίρι. Πρώτον στο NBA Summer School στο εντυπωσιακό Costa Navarino κι έπειτα επισκέφθηκε το TELEKOM Center Athens για το TrenchWork Sports Camp.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta και στον Νίκο Καρφή, ο Τόμας αναφέρθηκε στην προοπτική της Ευρώπης φανερώνοντας την επιθυμία του να αγωνιστεί στη EuroLeague. Συγκεκριμένα είχε πει: «Είμαι φαν των ελληνικών ομάδων. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Θέλω να παίξω ακόμα 1-2 χρόνια είτε στο NBA είτε εδώ. Αν δεν είμαι στο NBA, ποτέ δεν ξέρεις, ίσως είμαι εδώ κάποια μέρα. Να ζήσω την εμπειρία της EuroLeague».

Παράλληλα, προπονήθηκε στο Glass Floor του TELEKOM Center Athens εκθειάζοντας το γήπεδο αφήνοντας αιχμές ότι μπορεί να αγωνιστεί εκεί κάποια μέρα. «Το να μπορώ να βλέπω από κοντά αυτό το υπέροχο γήπεδο, ο αγωνιστικός χώρος είναι τρομερός. Είναι κάτι… Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να παίξω εδώ κάποια μέρα».

Δεν έχασε την ευκαιρία μάλιστα να μιλήσει για την ατμόσφαιρα των «πράσινων» φιλάθλων σε ερώτηση που απάντησε στο «Club 1908». «Θα είναι φανταστικό! Αυτή η ατμόσφαιρα… Θα λάτρευα να παίξω σε τέτοια ατμόσφαιρα. Ειδικά σε μια σαν αυτή… Είναι τρομερό να το βλέπεις αυτό από κοντά και να είσαι σε θέση να το ζήσεις. Είναι ένα διαφορετικό συναίσθημα όταν είσαι εδώ».

Τώρα ο Αϊζάια Τόμας... ξαναχτύπησε σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα σχετικά με την επιτακτική ανάγκη εύρεσης ενός γκαρντ για το ρόστερ του Ολυμπιακού. Ο έμπειρος Αμερικανός φρόντισε να εκφράσει το μεγάλο του ενδιαφέρον για αυτή τη θέση στο ρόστερ του Ολυμπιακού με τον δικό του τρόπο, φωνάζοντας «παρών» στα social media και συγκεκριμένα κάτω από σχετική ανάρτηση. Έριξε, λοιπόν, τα... δίχτυα του και στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Τα συμβόλαιά του στο NBA

Η καριέρα του στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού μας γυρίζει πίσω στο 2011. Μπορεί να μην ξεκίνησε με το... δεξί, ως η τελευταία επιλογή του Draft εκείνης της χρονιάς, όμως εξελίχθηκε σε πολλά υποσχόμενα πρότζεκτ με αποκορύφωμα το 2017 από θετικής, αλλά και αρνητικής όψης. Πέρα από την All Star εμφάνιση, το όνομά του μπήκε στις συζητήσεις για το βραβείο MVP εκείνης της σεζόν τερματίζοντας στην πέμπτη θέση της σχετικής κατάταξης, όμως η μοίρα του επιφύλασσε άσχημα… παιχνίδια. Μία μέρα μόνο πριν ξεκινήσει ο πρώτος γύρος των play offs, όπου οι Σέλτικς πέρασαν με 4-2 από τους Μπουλς, ο Τόμας έχασε την αδερφή του από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Κι όμως δεν το έβαλε κάτω και αποφάσισε να αφήσει τον επαγγελματισμό του να υπερισχύσει.

Αυτός ήταν ο πρωτοστάτης των Κελτών σε εκείνα τα play offs οδηγώντας τους στους τελικούς της Ανατολής το 2017 κι όμως ένας τραυματισμός στον γοφό του μετά τα πρώτα δύο παιχνίδια των τελικών κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, αποδείχθηκε μοιραίος και σχεδόν τελειωτικός για την καριέρα του, αφού ποτέ ξανά δεν υπήρξε ο ίδιος και φυσικά δεν επέστρεψε ξανά εκείνη την post season.

Από εκεί και πέρα ο 36χρονος γκαρντ έκανε το πέρασμά το από διάφορες ομάδες του NBA με τελευταίο του κανονικό επαγγελματικό συμβόλαιο εκείνο με τους Σανς το 2023 ύψους 110 χιλιάδων δολαρίων για το υπόλοιπο της σεζόν με ενδιάμεσα κάμποσα 10ήμερα συμβόλαια με τους Πέλικανς, Λέικερς, Μάβερικς και Χόρνετς χωρίς να καταφέρει να βρει τον ρόλο του.

Συνολικά, στην καριέρα του στο NBA έχει βγάλει 34.841.842 δολάρια με τα ποσά να ακολουθούν... φθίνουσα πορεία όσο περνούσαν τα χρόνια και η καταπόνηση ήταν εμφανής. Το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιό του ήταν το 2019 με τους Πέλικανς ύψους 2.3 εκατομμυρίων, ενώ τα 10ήμερα του προσέφεραν απολαβές κοντά στα 140 χιλιάδες δολάρια.

Ο Τόμας ζητά όσο τίποτα άλλο ένα συμβόλαιο στο NBA αντάξιο των δυνατοτήτων του και της προσπάθειας που καταβάλει. Μάλιστα, τον γύρο του κόσμου είχε κάνει ένα στιγμιότυπο όταν στην off season του 2021 σε ένα event στο Σιάτλ είπε να τους κάνει… πλάκα σκοράροντας 81(!) πόντους. Αυτό, όμως, που τράβηξε την προσοχή ήταν η αντίδραση του βραχύσωμου γκαρντ, όταν ξέσπασε στα αποδυτήρια. «Σταμάτησαν να πιστεύουν σ’ εμένα» έλεγε προκαλώντας ανατριχίλα, ενώ έκλαιγε με μία πετσέτα να καλύπτει το πρόσωπό του.

Isaiah Thomas scored 81 points and got emotional about the league giving up on him 😢



(h/t @crossedsportsig) https://t.co/lFIk0i3kEx — NBACentral (@TheDunkCentral) August 11, 2021

Τώρα έχει ρίξει την προσοχή του και στην EuroLeague δείχνοντας την μεγηάλη του επιθυμία να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο. Ο Αϊζάια Τόμας πάντως την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στη G League με τους Salt Lake City Stars και είχε μέσο όρο 29,1 πόντους και 5,6 ασίστ, ενώ σε 556 συμμετοχές στο ΝΒΑ ο Αμερικανός γκαρντ «μετράει» 17,5 πόντους και 4,8 ασίστ.