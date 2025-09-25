Ο Τι Τζέι Σορτς ανυπομονεί για το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του «Παναθηναϊκού» και αφού πήρε το «οκ» από τους γιατρούς για να κάνει ατομικές προπονήσεις, βάζει... μπρος για τη διαβολοβδομάδα.

Ο Τι Τζέι Σορτς είναι γνωστό πως το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρούταν από ίωση η οποία του στέρησε και το ταξίδι στην Αυστραλία με τον Παναθηναϊκό για το έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο νεοαποκτηθής γκαρντ των «πράσινων» μετά από το «οκ» που πήρε από το ιατρικό team πραγματοποίησε ατομικές προπονήσεις την Τετάρτη (24/09) και την Πέμπτη (25/09). Ο Σορτς φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη όρεξη να ξεκινήσει να δουλεύει με την ομάδα και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την ομαδική προπόνηση το Σάββατο (27/09) με φόντο και την πρεμιέρα στη EuroLeague.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει την Μπάγερν Μονάχου στο εναρκτήριο παιχνίδι της νέας σεζόν (30/09) και έπειτα θα υποδεχθεί και την Μπαρτσελόνα στο TELEKOM Center Athens (03/10) με τον Σορτς να έχει τις πιθανότητες με το μέρος του.