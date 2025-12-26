To ενδεχόμενο αναβολής της αναμέτρησης του Αμαρουσίου με τον Παναθηναϊκό βρίσκεται στο προσκήνιο με αυτή να είναι η πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής.

Συναγερμός έχει σημάνει στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, καθώς οκτώ αθλητές και τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου διαγνώστηκαν με γρίπη Α, καθιστώντας πολύ δύσκολη τη διεξαγωγή της αυριανής (27/12) αναμέτρησης με το Μαρούσι για τη Stoiximan GBL.

Στον... αέρα βρίσκεται το παιχνίδι στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος που κανονικά είναι προγραμματισμένο για τις 27 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 στο Κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι. Αν αναβληθεί το παιχνίδι, όλα δείχνουν πως θα μετατεθεί για την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, αυτή η συνθήκη προκαλεί και προβληματισμό γύρω από το αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας που φιλοξενεί μάλιστα τον Ολυμπιακό σε 7 μέρες, στις 2 Ιανουρίου 2026 για τη EuroLeague στο Telekom Center Athens.