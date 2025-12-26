Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Stoiximan GBL ενέκρινε τη μετάθεση του αγώνα Μαρούσι–Παναθηναϊκός για την Τρίτη 30/12, λόγω των κρουσμάτων γρίπης Α στους «πράσινους».

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL που επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο 27/12 αναβλήθηκε, λόγω των κρουσμάτων γρίπης Α στους «πράσινους».

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Stoiximan GBL συνεδρίασε το απόγευμα της Παρασκευής 26/12 και ενέκρινε τη μετάθεση του αγώνα Μαρούσι–Παναθηναϊκός για την Τρίτη 30/12 στις 18:30.

Οι εκπρόσωποι των ομάδων που συγκροτούν την Επιτροπή Πρωταθλήματος της Stoiximan GBL (Καρδίτσα, Ολυμπιακός, Προμηθέας και Παναθηναϊκός) συμφώνησαν, σε θετικό κλίμα, επί του αιτήματος για την αναβολή του αγώνα.

Παράλληλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έθεσε πρόταση, στην οποία συναίνεσε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σύμφωνα με την οποία από εδώ και στο εξής, προκειμένου ένα αίτημα αναβολής για λόγους υγείας να θεωρείται αξιόπιστο, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική βεβαίωση προερχόμενη από δημόσιο νοσοκομείο.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός συμφώνησε επί της αρχής με την πρόταση, ωστόσο, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, με έξι παίκτες στα κρεβάτια με υψηλό πυρετό, κάτι τέτοιο καθίσταται πρακτικά αδύνατο.

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα της Τρίτης ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Παναθηναϊκό, αυτός θα διεξαχθεί κανονικά ακόμη και στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός διαθέτει πέντε παίκτες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πέντε διαθέσιμοι παίκτες, η υπόθεση εμπίπτει στην κατηγορία της ανωτέρας βίας, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Πρωταθλήματος για τον ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα.

Η ενημέρωση της GBL

«Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR που ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12/25 και ώρα 18:30 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την Τρίτη 30/12/25 και ώρα 18:30 με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».