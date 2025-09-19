Αταμάν: «Ο Λεσόρ πάει καλά αλλά θέλει χρόνο, δεν υπάρχει έξτρα πίεση για το Final 4 στην Αθήνα»

Ο Εργκίν Αταμάν, μίλησε για το φετινό «Παύλος Γιαννακόπουλος» και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζεται και για το επόμενο τουρνουά. Αποστολή στην Αυστραλία: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην Αυστραλία για το φετινό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους «πράσινους» να πραγματοποιούν παιχνίδια και δράσεις μπροστά στους Έλληνες της ομογένειας.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν, μίλησε στους Έλληνες δημοσιογράφους που ακολουθούν την αποστολή του Παναθηναϊκού στην... άλλη πλευρά του κόσμου. Μεταξύ άλλων, ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε στην αγάπη που δείχνουν οι φίλαθλοι, υπογράμμισε το πόσο όμορφο είναι για την Ελλάδα το γεγονός ότι το Final Four της Euroleague θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ενώ σε ερώτηση για το που θα πρότεινε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να κάνει το επόμενο τουρνουά, απάντησε ότι και την επόμενη φορά θα γίνει κάτι μεγάλο.

Για το αν πίστευε ότι θα υπάρχουν τόσοι πολλοί φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία: «Όχι, φυσικά και όχι. Πιστεύω πως όχι μόνο εγώ αλλά όλοι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση να είσαι στην Αυστραλία. Χθες παίξαμε στην Μελβούρνη σε ένα γήπεδο που ήταν sold out με 7-8 χιλιάδες Έλληνες. Τώρα καταλαβαίνω τι μου λέγανε ότι όλοι οι Έλληνες εδώ στην Αυστραλία ακολουθούν το μπάσκετ. Και ειδικά για τους φιλάθλους της ομάδας μας, είμαι πολύ χαρούμενος που τους γνωρίζω από κοντά εδώ στην Αυστραλία».

Για το ποιες είναι οι σκέψεις του για την ομάδα αυτή τη στιγμή: «Έχουμε μια σπουδαία ομάδα. Είχαμε μια σπουδαία ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια και τώρα επίσης κάναμε κάποιες νέες προσθήκες. Πιστεύω ότι θα παλέψουμε για όλους τους μεγάλους στόχους μέσα στη σεζόν: για τον τίτλο στην Euroleague και για τον τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή, φυσικά, είναι περίοδος προετοιμασίας. Πολλοί παίκτες μόλις ήρθαν χθες το πρωί από το Eurobasket, κι εγώ μαζί. Όπως φάνηκε και χθες, έχουμε την ίδια στρατηγική. Το 90% της ομάδας είναι η ίδια και οι νέοι παίκτες έδωσαν καλή συμβολή, ειδικά ο Τολιόπουλος. Τον εκτιμώ πάρα πολύ, θα μας βοηθήσει σίγουρα πολύ. Είναι πολύ έξυπνος παίκτης, τον αγαπώ επίσης. Τον παρακολουθούσα τα τελευταία δύο χρόνια στον Άρη, αλλά και στην Εθνική.

Το ίδιο ισχύει και για τον Ρογκαβόπουλο, που έδειξε κι εκείνος χθες ότι θα είναι σημαντικός παίκτης. Έχουμε, βέβαια, πολλές απουσίες αυτή τη στιγμή, αρκετές μάλιστα πολύ σημαντικές. Πιστεύω ότι και φέτος αυτός ο Παναθηναϊκός, ακόμη κι αν παίζαμε με δύο διαφορετικές ομάδες, θα μπορούσε να διεκδικήσει το Final Four με καθεμία. Ωστόσο, το σημαντικό είναι να βρούμε όλοι μαζί κάθε φορά την καλύτερη λύση και να παλέψουμε για τους στόχους, γιατί όλες οι ομάδες στην Euroleague είναι πολύ ανταγωνιστικές. Έχουμε μόνο λίγο χρόνο για προετοιμασία, μόλις 10 μέρες. Ελπίζω ότι μετά από αυτές τις 10 μέρες θα είμαστε έτοιμοι στο 100%».

Για το πού θα πρότεινε ο ίδιος να γίνει το επόμενο «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Η Αυστραλία είναι ωραία, διαφορετική, κι αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει η διαφορετική νοοτροπία, οι διεθνείς ομάδες, οι μεγάλες ομάδες. Θα δούμε. Είμαι σίγουρος ότι θα οργανώσουμε κι άλλο μεγάλο τουρνουά κάπου αλλού. Το γνωρίζω ήδη, αλλά δεν θα το μοιραστώ τώρα. Ο κύριος Γιαννακόπουλος το ξέρει. Νομίζω ότι μετά από αυτό το τουρνουά, κατά τη διάρκεια της σεζόν, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Ελπίζω αυτό να συνεχιστεί σε όλο τον κόσμο, γιατί είδα το μεγάλο πάθος των Ελλήνων και των φιλάθλων του Παναθηναϊκού παντού στον πλανήτη, και θα είμαστε εκεί. Εύχομαι να μείνω εδώ για πολλά χρόνια, με αυτούς τους παίκτες, με αυτό το σταφ, για να συνεχίσουμε μαζί.

Τώρα, φυσικά, είναι περίοδος προετοιμασίας, και τα επίσημα παιχνίδια ξεκινούν σε 10 μέρες. Αλλά στον αθλητισμό δεν έχει σημασία μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Σημασία έχει και η συμμετοχή, η παρουσία στην κοινωνία. Και ο Παναθηναϊκός το έκανε αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός ευρωπαϊκός σύλλογος στο μπάσκετ που έχει κάνει τόσο σπουδαία δουλειά. Όχι μόνο για την ομάδα, για εμάς, για τα γήπεδα, για αυτό το τουρνουά, αλλά και για την κοινότητα που εργάζεται γύρω από όλα αυτά.

Είδα εδώ και την κυρία Γιαννακοπούλου μαζί μας, και γενικά η οικογένεια Γιαννακόπουλου αγαπάει το μπάσκετ, αγαπάει την Ελλάδα, αγαπάει την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι περήφανοι γι’ αυτόν τον Παναθηναϊκό και για την οικογένεια Γιαννακόπουλου, που αγαπούν τη χώρα τους».

Για το αν θα είναι έτοιμος να επιστρέψει ο Ματίας Λεσόρ στις προπονήσεις με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα: «Δεν το πιστεύω αυτό. Ο Ματίας σίγουρα χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Σήμερα, όμως, μίλησα με τον γιατρό και μου είπε ότι όλα πάνε καλά και ίσως επιστρέψει πιο γρήγορα απ’ ό,τι περιμέναμε. Εκτός από τον Ματίας, ελπίζω ότι όταν επιστρέψουμε στην Αθήνα, όλη η ομάδα θα είναι έτοιμη και θα βρίσκεται στο παρκέ στο πρώτο παιχνίδι της Euroleague».

Για το πόσο ευχαριστημένος είναι για τη δεύτερη θέση στο EuroBasket: «Ακούστε, όλη η χώρα είναι πολύ χαρούμενη γιατί μετά από πολλά χρόνια, μετά από 24 χρόνια, η Τουρκία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο εκτός Τουρκίας. Το 2001 το τουρνουά είχε διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη. Άρα αυτή η δεύτερη θέση είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Όμως, για μένα είναι πίκρα, γιατί μου αρέσει να κερδίζω. Πάντα θέλω να είμαι πρώτος.

Όταν χάνεις κάποια ματς και βλέπεις ότι δεν έχεις τη δύναμη του αντιπάλου, δεν στεναχωριέσαι τόσο. Λες, "εντάξει, παίξαμε στον τελικό, αυτό είναι καλό για μας". Αλλά όταν έχεις τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο δεκάλεπτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και τον χάνεις στις τελευταίες κατοχές, τότε για μένα η απογοήτευση είναι τεράστια.

Φυσικά, η ιστορία θα γράψει αυτό το αποτέλεσμα για την Τουρκία. Όμως αυτές τις μέρες, ακόμα και σήμερα στη μεγάλη, πολύωρη πτήση, ξαναείδα τα τελευταία πέντε λεπτά του τελικού. Τα έλεγξα ξανά. Και πιστεύω ότι μέχρι να κατακτήσω το χρυσό μετάλλιο με την Τουρκία , είτε σε Eurobasket, είτε σε Παγκόσμιο Κύπελλο, είτε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν πρόκειται να ξεχάσω αυτόν τον τελικό που χάσαμε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Για το αν του δημιουργεί πίεση το γεγονός πως το Final Four θα γίνει στην Αθήνα: «Όχι, δεν θα έχω καμία πίεση, γιατί η πραγματική μας πίεση είναι να βρεθούμε στο Final Four και να το κερδίσουμε. Δεν έχει σημασία αν θα παίξουμε στην Αθήνα, στο Βελιγράδι, στο ΣΕΦ, στην Κωνσταντινούπολη ή οπουδήποτε αλλού. Δεν αλλάζει κάτι επειδή είναι στην Αθήνα.

Θέλω να συγχαρώ όλες τις ομάδες της EuroLeague και τη διοργάνωση, γιατί επέλεξαν το πιο όμορφο γήπεδο στην Ευρώπη. Και με τον κόσμο της Αθήνας, όπου όλοι αγαπούν το μπάσκετ, όχι μόνο οι φίλοι του Παναθηναϊκού αλλά και του Ολυμπιακού, είναι σπουδαίο. Και για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, θα είναι κάτι ξεχωριστό να διεξάγεται Final Four στην πόλη τους. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να καταφέρουν και οι δύο ομάδες να βρεθούν εκεί, γιατί το ότι το Final Four θα γίνει στην Αθήνα δεν σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός θα είναι σίγουρα εκεί. Εμείς θα παλέψουμε γι’ αυτό.

Πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι του μπάσκετ και γενικότερα ο ελληνικός αθλητισμός θα απολαύσουν αυτό το Final Four. Για μένα είναι δύσκολο να καταλάβω πώς γίνεται κάποιοι στην Αθήνα ή στην Ελλάδα να μη θέλουν να φιλοξενηθεί το Final Four στη δική τους πόλη, στη δική τους χώρα. Αν συνέβαινε στην Κωνσταντινούπολη, όλοι θα έλεγαν ότι είναι παράξενο να διεξάγεται Final Four στη χώρα σου.

Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι οι ομάδες της EuroLeague πήραν μια σπουδαία και έξυπνη απόφαση. Και όλοι στην Ελλάδα θα το χαρούν, όπως και όλη η Ευρώπη θα απολαύσει την πιο όμορφη αρένα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το ΟΑΚΑ. Ευχαριστώ πολύ».