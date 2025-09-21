Ο Ρισόν Χολμς συστήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους φίλους του Παναθηναϊκού όντας αλάνθαστος στο φινάλε του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την παρουσία του στο έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επικρατώντας στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ με 106-89, ενώ είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.

Ο Ρισόν Χολμς συμπεριλήφθηκε στη 12άδα του Εργκίν Αταμάν για το ματς και έκανε την πρώτη του επίσημη «πράσινη» εμφάνιση (είχαν προηγηθεί και τα φιλικά απέναντι στο Περιστέρι και στον Κολοσσό στην Αθήνα). Ο σέντερ του τριφυλλιού συστήθηκε στους φίλους του Παναθηναϊκού περνώντας στο παρκέ στο πρώτο δεκάλεπτο.

Συνολικά, έκανε μία πολύ δυναμική εμφάνιση κυριαρχώντας και στις δύο πλευρές του παρκέ, ενώ έδωσε κι ένα... sneak peak από τις εξαιρετικές του συνεργασίες με τον Κώστα Σλούκα. Ο Χολμς ολοκλήρωσε το ματς με double double 14 πόντων, 9 ριμπάουντ, ενώ έκανε κι ένα κλέψιμο και παρέμεινε αλάνθαστος στα 20'38" που αγωνίστηκε.