Η Παρτίζαν θέλει να αποκομίσει οικονομικό όφελος από την υπόθεση του Φρανκ Ντιλικινά και έτσι καθυστερεί το ενδεχόμενο μετακίνησής του στον Ολυμπιακό, που δε σκοπεύει να πληρώσει τους Σέρβους για να ελευθερώσουν τον παίκτη.

Η υπόθεση του Φρανκ Ντιλικινά έχει μπει στο κάδρο ως προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται ένα γκαρντ άμεσα, με την EuroLeague να ξεκινάει σε λιγότερο από μία εβδομάδα και τον Κίναν Έβανς να βρίσκεται στα... πιτς για μικρό διάστημα μετά τον τραυματισμό του.

Ωστόσο η υπόθεση με τον Φρανκ Ντιλικινά καθυστερεί, ένεκα της στάσης της Παρτίζαν. Ο παίκτης άλλωστε δεσμεύεται με συμβόλαιο και παρότι οι Σέρβοι ήθελαν να απεμπλακούν από το συμβόλαιό του, δεν έχουν σκοπό -τουλάχιστον προς ώρας- να το κάνουν δίχως κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα. Οι απαιτήσεις των Σέρβων κάνουν λόγο για ένα ποσό της τάξεως των 300 χιλιάδων ευρώ, ώστε να παραχωρηθεί ο Γάλλος γκαρντ, ενώ αρχικά δεν είχαν αξιώσει κάποιο ποσό και είχαν ενημερώσει την πλευρά του παίκτη να αναζητήσει νέα ομάδα.

Θυμίζουμε πως ο Ντιλικινά είχε υπογράψει το περσινό καλοκαίρι διετές συμβόλαιο, με την Παρτίζαν να μην είναι ευχαριστημένη από την προσφορά του τη σεζόν που πέρασε. Ο Ντιλικινά αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια με την Παρτίζαν στην EuroLeague, μετρώντας 7.0 πόντους, 2.0 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ σε 20 λεπτά μέσο όρο.

Η ξεκάθαρη στάση του Ολυμπιακού για Ντιλικινά

Από την πλευρά των Πειραιωτών τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει δικό του τον Ντιλικινά, ωστόσο δεν έχει σκοπό να προσφέρει στην Παρτίζαν κάποιο ποσό ως οικονομικό αντάλλαγμα, για να ελευθερώσει τον παίκτη.

Αν ο Ντιλικινά μπορέσει να ελευθερωθεί από το συμβόλαιό του στην Παρτίζαν άμεσα, τότε θα υπογράψει το συμβόλαιό του στους Πειραιώτες. Με τον χρόνο, όμως, να πιέζει και από τη στιγμή που δεν κλείνει άμεσα το θέμα, οι «ερυθρόλευκοι» αρχίζουν και ρίχνουν ματιές σε άλλες περιπτώσεις.

Ο Γάλλος θέλει να μετακομίσει στον Ολυμπιακό, οι «ερυθρόλευκοι» του έχουν δείξει με το ενδιαφέρον τους πως τον έχουν ανάγκη στο αγωνιστικό τους πλάνο, ενώ και η Παρτίζαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να χωρίσει τους δρόμους της μαζί του.

Όμως και οι Σέρβοι γνωρίζοντας την αγορά και το πόσο στενά είναι τα περιθώρια, με τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα στην EuroLeague στις 30 Σεπτεμβρίου, θέλουν να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Ενισχύοντας έτσι το ταμείο τους για να αναζητήσουν στην αγορά έναν ψηλό που αναζητούν ώστε να ενισχυθούν ενόψει της απαιτητικής σεζόν που έρχεται.