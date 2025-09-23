Ο Εβάν Φουρνιέ αποθέωνε τον νεαρό συμπαίκτη του στην Εθνική Γαλλίας, Φρανκ Ντιλικινά, το... μακρινό 2019, με τους δύο να είναι πλέον πάρα πολύ πιθανό να παίξουν ως συμπαίκτες στον Ολυμπιακό.

Ο Φρανκ Ντιλικινά αποτελεί τον εκλεκτό του Ολυμπιακού, για να συμπληρώσει τις θέσεις των γκαρντ, λίγες μέρες πριν την εκκίνηση των επίσημων υποχρεώσεων.

Με τους «ερυθρολεύκους» να τρέχουν για να ολοκληρώσουν τη μετακίνησή του από την Παρτίζαν, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο, αλλά όπως όλα δείχνουν δε θα χρειαστεί να καταβληθεί κάποιο buy out.

Μία είδηση που φυσικά έκανε πολύ χαρούμενο και τον Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Πειραιωτών δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του στο αγαπημένο του twitter. Ενώ στο παρελθόν έχει αναφερθεί με τα καλύτερα λόγια για τον συμπατριώτη του και συμπαίκτη του στην Εθνική Γαλλίας.

Όσα έλεγε ο Εβάν Φουρνιέ για τον Φρανκ Ντιλικινά

Γρήγορο flash back στο 2019 και την Κίνα, όπου διεξήχθη το MundoBasket. Η Γαλλία του Εβάν Φουρνιέ πέταξε εκτός συνέχειας τις ΗΠΑ στον προημιτελικό, αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στην Αργεντινή, λίγες ημέρες μετά και πήρε τελικά την 3η θέση.

Με τον σούπερ σταρ του Ολυμπιακού μπροστάρη και τον Φρανκ Ντιλικινά παίκτη... αποκάλυψη. Άλλωστε, ο Ντιλικινά ήταν ήδη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τους Νικς, αλλά οι τραυματισμοί δεν του είχαν επιτρέψει να παίξει αρκετά. Στη Νέα Υόρκη, μάλιστα, υπήρχε μία κατήφεια σχετικά με το μέλλον της ομάδας, μετά το trade του Κρίσταπς Πορζίνγκις.

The guy only needs a real opportunity https://t.co/kiBS2HWUxB September 16, 2019

Ο Φουρνιέ επέμεινε για εκείνον και το εξέφρασε μέσω ενός tweet. «Αυτός ο τύπος το μόνο που χρειάζεται είναι μια αληθινή ευκαιρία» έγραψε τότε στο twitter, ποστάροντας ένα βίντεο με τα highlights του Ντιλικινά από τη διοργάνωση.

Για την ιστορία, ο Ντιλικινά στα 21 του χρόνια σε εκείνο το MundoBasket, μέτρησε 8.0 πόντους μέσο όρο σε 19.5 λεπτά συμμετοχής, μαζί με 2.6 ριμπάουντ και 2.5 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο, 1.4 λάθη.