Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat σκιαγραφεί το προφίλ του Φρανκ Ντιλικινά και εξηγεί τους λόγους που αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στους γκαρντ.

Ο Φρανκ Ντιλικινά αποτελεί τον γκαρντ που όπως όλα δείχνουν, θα συμπληρώσει το ρόστερ του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε δημόσια μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα, στεκόμενος στην ανάγκη του Ολυμπιακού για έναν ακόμα γκαρντ.

Κάτι που θα χρειαζόταν η ομάδα, ακόμα και αν ο Κίναν Έβανς δεν είχε περάσει αυτόν τον τραυματισμό, που τον αφήνει εκτός για ένα μικρό διάστημα στο ξεκίνημα. Με τον Φρανκ Ντιλικινά να αποτελεί μια επιλογή, η οποία «κουμπώνει» αυτήν τη στιγμή στα «θέλω» της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός είχε μπροστά του άπλετο χρόνο για να προχωρήσει με το υπάρχον ρόστερ και να πάει σε κάποια προσθήκη από τα κοψίματα του NBA, κάτι που θα συνέβαινε τέλη Οκτωβρίου. Ωστόσο, με τον τραυματισμό του Έβανς, έχει μείνει πλέον με τον Τόμας Γουόκαπ καθαρό πόιντ γκαρντ και τον Σέιμπεν Λι, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται σε αυτόν τον ρόλο.

Έτσι, για να μην υπερφορτωθεί ο Γουόκαπ, αλλά και για μεγαλύτερη ισορροπία στο ρόστερ, ο Ολυμπιακός φουλάρει για την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά. Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Hudlinstat, ρίχνει φως στον τρόπο παιχνιδιού και τα όσα μπορεί να προσφέρει ο Γάλλος.

Τι παίκτης είναι ο Φρανκ Ντιλικινά

Επτά σεζόν πέρασε στο NBA ο Φρανκ Ντιλικινά. Συμπληρώνοντας 321 παιχνίδια κανονικής περιόδου και ακόμα 15 στα playoffs, με τις φανέλες των Νικς, Μάβερικς και Χόρνετς. Ο Ντιλικινά είναι γνωστός για την αθλητική του ικανότητα στην περίμετρο.

Ένας γκαρντ με μεγάλο άνοιγμα χεριών, που το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι η πολύ καλή πίεση πάνω στην μπάλα, όσον αφορά την άμυνα. Πρόκειται για έναν γκαρντ που προσφέρει ασφάλεια στο επιθετικό μισό, κάτι που ήθελε τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιας και ο Γάλλος ταιριάζει στο two way προφίλ.

Το αναφέραμε και άλλη φορά στο Gazzetta, πως η κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ επηρεάζει ακόμα περισσότερο τα δεδομένα, ως προς το τι γκαρντ χρειαζόταν ο Ολυμπιακός. Ένας ιδανικός ball mover, που κρύβει και το γήπεδο στην άμυνα, δημιουργεί ιδανικό φιτ, δίπλα στους Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Έβανς.

Ο Ολυμπιακός φανερά πιστεύει και στηρίζει τον τελευταίο, ενώ ο Ντόρσεϊ μετά και τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και του πρόσφατου EuroBasket, απέδειξε πως αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω; Το προφανές, πως οι «ερυθρόλευκοι», αν ολοκληρώσουν το deal, θα έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν δίδυμα στην περίμετρο, αλλά για το spacing θα είναι απαγορευτική η συνύπαρξη των Γουόκαπ, Ντιλικινά.

Τι έκανε ο Φρανκ Ντιλικινά με τη φανέλα της Παρτίζαν

Δεν είναι κάποιο μυστικό, πως ο Ντιλικινά έχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι όσον αφορά το επιθετικό του παιχνίδι. Προφανώς και δεν πρόκειται για έναν παίκτη που βασίζεται σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Ο Γάλλος είναι ένας γκαρντ που βοηθά στην κυκλοφορία της μπάλας, αρέσκεται στο τρανζίσιον και αυτό, με βάση τα στοιχεία που έχει προσθέσει στο ρόστερ ο Ολυμπιακός, μπορεί να του δώσει έξτρα ώθηση.

Death lineup πεντάδες με αθλητικότητα και έμφαση στην πίεση πάνω στην μπάλα, που μπορεί να δώσουν σκορ στο τρανζίσιον. Από εκεί και πέρα, ο Ντιλικινά δεν τρέχει pick n' roll και δεν είναι ένας παίκτης που θα δημιουργήσει το δικό του σουτ. Για αυτό και είναι σχεδόν αδύνατο να παίξει πλάι στον Γουόκαπ.

Ποιο είναι το παράδοξο εδώ; Το 37.1% που είχε την περσινή σεζόν στο τρίποντο στην EuroLeague. Προφανώς και δεν είναι ένας παίκτης που μπορεί να σουτάρει με τέτοια ευχέρεια την μπάλα. Η αλήθεια κρύβεται στον μικρό αριθμό προσπαθειών που παίρνει, αφού στα 21 του παιχνίδια σούταρε 69 φορές από το τρίποντο.

Ο Ντιλικινά έχει μικρό volume προσπαθειών από την περίμετρο, παίρνοντας αποκλειστικά τα σποτ σουτ που προκύπτουν από την καλή επιθετική λειτουργία. Κομμάτι στο οποίο έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αφού ποτέ δεν ήταν καλός σουτέρ. Παίρνοντας μετρημένες επιλογές, έκλεισε την περσινή EuroLeague στο 59% True Shooting %, με 16% USG% και φυσικά στον Ολυμπιακό γνωρίζουν πολύ καλύτερα τι παίκτη έβαλαν στη… διόπτρα τους.

Οι εκτελέσεις του Ντιλικινά με την Παρτίζαν στην περσινή EuroLeague

Pick n’ roll: 2 πόντοι/2.1 κατοχές

2 πόντοι/2.1 κατοχές Catch n’ shoot: 1.9 πόντοι/1.5 κατοχές

1.9 πόντοι/1.5 κατοχές Drive: 0.7 πόντοι/0.6 κατοχές

0.7 πόντοι/0.6 κατοχές Hand off: 0.5 πόντοι/0.4 κατοχές

0.5 πόντοι/0.4 κατοχές Πίσω από σκριν: 0.1 πόντοι/0.4 κατοχές

0.1 πόντοι/0.4 κατοχές Iso: 0.3 πόντοι/0.3 κατοχές

Το shot chart του Φρανκ Ντιλικινά στην EuroLeague με την Παρτίζαν

Όσα μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό

Αξίζει εδώ η σημείωση για τον Ντιλικινά. Τα επιθετικά του καθήκοντα έρχονται σε δεύτερη μοίρα, με βάση το πώς είναι δομημένο το ρόστερ. Ο 27χρονος έρχεται ως μία ακόμα επιλογή στους γκαρντ, μιας και ο Ολυμπιακός έμεινε τη δεδομένη χρονική στιγμή μονάχα με τον Τόμας Γουόκαπ, δένοντας παράλληλα την αμυντική γραμμή της 2nd unit.

Στην Παρτίζαν για παράδειγμα, δεχόταν ως primary defender μόλις 0.76 πόντους ανά κατοχή (0.9/1.2) από τον αντίπαλο γκαρντ στο pick n’ roll. Κρατήστε αυτό το κομμάτι, διότι σε σχήματα μαζί με τους Γουόρντ και Χολ (ή Μιλουτίνοφ), ο Ολυμπιακός θα μπορεί να κρύψει με μεγαλύτερη ευκολία τους Φουρνιέ και Βεζένκοβ. Άλλωστε ο Ντιλικινά είναι ένα κορμί 194 εκατοστών, μακρύς, που μπορεί να υποστηρίξει την άμυνα με αλλαγές.

Ταυτόχρονα και μια δικλείδα ασφαλείας για την περιφερειακή γραμμή, μπορώντας να υπηρετήσει και σχήματα τριών γκαρντ, χωρίς να «κλέβει» χρόνο από τον Κίναν Έβανς, τον οποίο στον Ολυμπιακό πιστεύουν. Αν το μείγμα δε βγει, τότε υπάρχει χρόνος για διορθωτικές κινήσεις μετά το τέλος του Οκτωβρίου, όταν και θα προκύψουν κοψίματα από το NBA.

Μέχρι τότε, όμως, οι Πειραιώτες ήθελαν ακόμα έναν χειριστή, αφού αμέσως ξεκινούν με διπλή αγωνιστική στην Ισπανία, ενώ έχουν τέσσερα πολύ κρίσιμα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου του εγχώριου ντέρμπι, στις αρχές Οκτωβρίου. Σαφώς και ο Ντιλικινά έχει συγκεκριμένα θετικά και αδυναμίες, όμως τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Μπαρτζώκας προτιμά έναν παίκτη που έχει αγωνιστεί μία σεζόν στην EuroLeague και μπορεί να δέσει άμεσα με το σύνολο, προσφέροντας τα στοιχεία τα οποία τον χαρακτηρίζουν.