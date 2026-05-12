Νίκολς: «Ίσως η καλύτερη ομάδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ τη φετινή χρονιά ο Ολυμπιακός»

Ο Ντέιβιντ Νίκολς πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό (13/05, 17:00 LIVE από το Gazzetta) για τα play-offs της Stoiximan GBL.

Στην αρχή ο Αμερικανός γκαρντ της ομάδας της Ρόδου αναφέρθηκε στη στήριξη του κόσμου που θέλει ενόψει του δεύτερου αγώνα:

«Η πρόκριση στα playoffs είναι κάτι που το κερδίσαμε με την στήριξη του κόσμου μας. Τώρα ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα για την οποία θα είμαστε όλοι περήφανοι. Θέλουμε το γήπεδό μας γεμάτο, με φωνή και ενέργεια από το πρώτο τζάμπολ. Όλοι στον σύλλογο έχουν δουλέψει σκληρά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Και πρόσθεσε λέγοντας, πως ο Ολυμπιακός είναι ίσως η καλύτερη ομάδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ:

«Από τους παίκτες, τους προπονητές, το προσωπικό, τους φυσιοθεραπευτές, τη διοίκηση, τους χορηγούς και όλους όσοι βρίσκονται γύρω από την ομάδα. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε τον κόσμο δίπλα μας στο εντός έδρας παιχνίδι απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο και ίσως την καλύτερη ομάδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ τη φετινή σεζόν και εμείς από την πλευρά μας θα δώσουμε στα πάντα στο παρκέ από το πρώτο κιόλας παιχνίδι.»