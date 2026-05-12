Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με την ίδια 8άδα ξένων στους προημιτελικούς της Stoiximan GBL (με 6 να παίζουν σε κάθε ματς), ενώ στην συνέχεια θα μπορέσει να κάνει μέχρι δύο αλλαγές.

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη των Play Offs της Stoiximan GBL και κοντράρεται με τον Κολοσσό (13/5, 22:00, LIVE από το Gazzetta), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει συγκεκριμένη 8άδα ξένων για τα ματς με τους Ροδίτες.

Συγκεκριμένα, επί του παρόντος, ο Ολυμπιακός έχει στην 8άδα του δηλωμένους τους Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ,Μόντε Μόρις, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ. Αυτό σημαίνει ότι οι Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μουσταφά Φαλ, όπως φυσικά και ο τραυματίας Κίναν Έβανς, είναι εκτός 8άδας.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαίωμα αλλαγής στην 8άδα των ξένων πριν τη σειρά με τον Κολοσσό, όμως αυτό δεν ισχύει για την συνέχεια.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός (όπως φυσικά και όλες οι ομάδες της Stoiximan GBL) θα μπορεί να κάνει μια αλλαγή στους ξένους πριν τα παιχνίδια των ημιτελικών (θα διεξαχθούν μετά το Final Four της EuroLeague) και άλλη μια πριν τους τελικούς.

Αυτό σημαίνει πως δεν είναι απίθανο παίκτες με σημαντικό ρόλο στο ροτέισιον της EuroLeague, όπως ο Κόρι Τζόσεφ και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, να παίξουν και στα ματς που ακολουθούν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι εκείνος που θα λάβει την τελική απόφαση, αφού όμως ολοκληρωθεί το Final Four της Αθήνας.