Δημοσίευμα της Meridian Sport κάνει λόγο για buy out ύψους 300.000 το οποίο αξιώνει η Παρτίζαν, για να αφήσει τον Φρανκ Ντιλικινά να μετακομίσει στον Ολυμπιακό.

Ο Φρανκ Ντιλικινά αποτελεί τον παίκτη που έχει... λοκάρει ο Ολυμπιακός για να γεμίσει τις θέσεις των γκαρντ, ωστόσο η Παρτίζαν φαίνεται πως δε θα τον αφήσει έτσι απλά, όπως μεταφέρουν τα σερβικά δημοσιεύματα.

Ενώ ο παίκτης αρχικά είχε προταθεί στον Ολυμπιακό χωρίς κάποιο οικονομικό αντίτιμο, μιας και η Παρτίζαν θέλει να βγει από το συμβόλαιό του, τα δεδομένα άλλαξαν.

Καθώς οι Σέρβοι πλέον ζητάνε ένα οικονομικό αντίτιμο για να αφήσουν τον Φρανκ Ντιλικινά να έρθει στους Πειραιώτες. Σύμφωνα, μάλιστα, με το ρεπορτάζ της Meridian Sport, αυτό το ποσό φτάνει στις 300.000 ευρώ.

Ο Γάλλος γκαρντ είχε υπογράψει το περασμένο καλοκαίρι συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026 με την Παρτίζαν και οι Σέρβοι θέλουν αυτό το ποσό, ως buy out από τον Ολυμπιακό. Σκοπός τους, βέβαια, είναι το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος, για να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα ώστε να ενισχυθούν στη θέση του σέντερ.

Θυμίζουμε πως την περασμένη σεζόν ο Ντιλικινά αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια με την Παρτίζαν στην EuroLeague, μετρώντας 7.0 πόντους, 2.0 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ σε 20 λεπτά μέσο όρο.