Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, η Καρδίτσα και ο Προμηθέας Πατρών θα αναχωρήσουν μαζί με προορισμό τη Ρόδο και το Stoiximan Super Cup.

Οι ημέρες περνούν και η ώρα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν πλησιάζει. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας Πατρών και η Καρδίτσα ετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στο φετινό Stoiximan Super Cup.

Οι τέσσερις αυτές ομάδες αναμένεται να αναχωρήσουν από την Αθήνα με προορισμό τη Ρόδο όπου θα πραγματοποιηθεί το τουρνουά, το πρωί της Πέμπτης (25/9) στις 10:45, με κοινή πτήση.

Οι δύο ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για την Παρασκευή (26/9), με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πατρών στις 17:00 ενώ λίγο αργότερα (20:30), ο Ολυμπιακός θα τα βάλει με την Καρδίτσα.

Οι νικητές των αγώνων θα αναμετρηθούν στη συνέχεια στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (27/9) στις 20:00.