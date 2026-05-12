Μοντέρο: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τον εξετάζουν σύμφωνα με ΜΜΕ του Ισραήλ
Ο Ζαν Μοντέρο είναι περιζήτητος ήδη στην EuroLeague, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, σύμφωνα με δημοσίευμα, να κοιτάζουν την περίπτωσή του.
Συγκεκριμένα, το Sport5 παρουσιάζει εκτενές ρεπορτάζ σχετικά με τον Μοντέρο και το ενδιαφέρον της Χάποελ, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει καταθέσει και πρόταση για τον νεαρό σταρ της Βαλένθια, όμως δεν «παίζει» μόνη της.
Όπως αναφέρουν οι Ισραηλινοί, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, μαζί με την Φενέρ, ενδιαφέρονται για τον παίκτη, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι περισσότερο, ενώ και ομάδες του NCAA καραδοκούν για τον 22χρονο Ζαν Μοντέρο.
Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μετά το Game 5 ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four, αναμένεται νέος κύκλος επαφών ανάμεσα στον παίκτη και τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.
Ο Ζαν Μοντέρο ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια, το οποίο έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει υψηλό EuroLeague Out, με την ισπανική ομάδα να ζητά 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να τον παραχωρήσει σε άλλη ομάδα της διοργάνωσης.
