Οριστικοποιήθηκε η ημέρα και η ώρα άφιξης του Τι Τζέι Σορτς στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR.

Όπως είχε ενημερώσει και το Gazzetta, ο Τι Τζέι Σορτς αναμένεται να «πατήσει» το πόδι του στην Ελλάδα το απόγευμα της Τετάρτης (20/8, 18:30) προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να κάνει τα εργομετρικά στον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα βρεθεί για πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ ως παίκτης -πλέον- του Παναθηναϊκού και θα αρχίσει και εκείνος από τη πλευρά του να μετράει αντίστροφα για την «πρώτη» των «πρασίνων» η οποία έχει προγραμματιστεί για τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Ο Τι Τζέι Σορτς που ήταν από τους υποψήφιους για MVP της σεζόν στην Euroleague της προηγούμενης σεζόν, έχει υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους «πράσινους». Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 19 πόντους, 7.3 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Εκτός του Τι Τζέι Σορτς, θα πάρουν σειρά στις αφίξεις έως το τέλος του μήνα οι Ρισόν Χολμς και Κέντρικ Ναν για τις πρώτες προπονήσεις στο ΟΑΚΑ. Το «παρών» θα δώσει φυσικά και ο Γιάννης Κουζέλογλου, όπως επίσης και ο Βασίλης Μουράτος ο οποίος θα βοηθάει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού μέχρι να εξασφαλίσει κάποιο συμβόλαιο. Κάτι που θα συμβεί και με άλλους παίκτες καθώς οι πολλές απουσίες καθιστούν αδύνατον τη διεξαγωγή κανονικών προπονήσεων.

Αργότερα θα ενσωματωθεί και ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα των Η.Π.Α. στο Americup το οποίο θα διεξαχθεί από τις 22 έως και τις 31 Αυγούστου στη Μανάγκουα της Νικαράγουα.