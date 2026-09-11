Δείτε πώς ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΑΕΚ στο κλειστό της Καλλιθέας για το τουρνουά της Ρόδου με 78-56.

Οι «πράσινοι» ήταν εκείνοι που πήραν τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ στα πρώτα... αποκαλυπτήρια, αν και με πολλές απουσίες, των δύο ομάδων.

Ο Παναθηναϊκός είχε ως πρώτο σκόρερ τον Σιλβέν Φρανσίσκο με 13 πόντους, ενώ «διψήφιοι» για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν επίσης οι Γκραντ (10π.) και Μαντζούκας (11π.).

Για λογαριασμό της ΑΕΚ από 11 πόντους πέτυχαν οι Λεκάβιτσους και Τσαλμπούρης.