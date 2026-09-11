Λαρεντζάκης: «Καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο της ΑΕΚ, ελπίζω να με συγχωρέσουν»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στάθηκε στον κόσμο της ΑΕΚ μετά το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης φόρεσε ξανά τα κιτρινόμαυρα και ξεκίνησε στη βασική πεντάδα της Βασίλισσας κόντρα στους πράσινους. Ο Έλληνας διεθνής αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην Ένωση τη σεζόν 2018-19 πριν πάει στον Ολυμπιακό. Αλλά και πλέον επέστρεψε στην... αγκαλιά του Σάκοτα.

Μετά την ήττα της Ένωσης από τον Παναθηναϊκό, μιλησε στο Action 24 και στάθηκε σε ένα παλιό περιστατικό, αναφέροντας πως έκανε μια λάθος χειρονομία πάνω στους σφυγμούς ενός μας.

Αρχικά είπε: «Η αλήθεια είναι ότι νιώθω χαρούμενος. Νιώθω ότι έχω κίνητρο να παίξω μπάσκετ. Έχω κάνει μισή προπόνηση με την ομάδα με όλα αυτά που έχουν γίνει. Σίγουρα χρειαζόμαστε αρκετή δουλειά για να είμαστε όπως πρέπει στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός είναι μία γεμάτη ομάδα, ακόμα και με τόσες απουσίες. Είχαμε κι εμείς απουσίες, αλλά έχουν μέγεθος, έχουν ποιότητα, έχουν τα πάντα και σίγουρα ήταν ένα δυνατό φιλικό για να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει.

Στη συνέχεια τόνισε: «Καλώς ή κακώς κι εγώ ξέρω και διαβάζω τι γίνεται. Καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο της ΑΕΚ. Έκανα μια λάθος χειρονομία πάνω στους σφυγμούς ενός αγώνα. Σίγουρα επειδή έχω περάσει πολύ όμορφα χρόνια στην πρώτη μου θητεία εδώ, πετυχαίνοντας πράγματα, δεν θα έπρεπε να το κάνω. Ελπίζω να με συγχωρέσουν και να προχωρήσουμε παρακάτω γιατί φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε έναν υψηλό στόχο και σίγουρα τους θέλουμε κοντά μας. Ήταν μια στιγμή λάθους. Είμαι κι εγώ έτσι που παίζω με το πάθος και το ένστικτο και δεν έπρεπε να το κάνω σίγουρα».