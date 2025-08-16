Ο Τζέριαν Γκραντ άρχισε να ανεβάζει στροφές ενόψει της παρουσίας του στου Παναμερικανικούς Αγώνες με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών!

Τα δύο τελευταία χρόνια οι φίλοι του μπάσκετ έχουν συνηθίσει τον Τζέριαν Γκραντ με τη πράσινη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR. Και δεν θα μπορούσαν να τον φανταστούν με διαφορετικού χρώματος φανέλα.

Και όμως. Ο Αμερικανός γκαρντ θα φορέσει τα λευκά, μπλε κόκκινα της Team USA στους Παναμερικανικούς Αγώνες της Νικαράγουα.

Λίγο μετά την... αποκάλυψη που έκανε με το νούμερο «10» που θα φοράει στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, ξεκίνησε και τις προπονήσεις με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του ενόψει του πρώτου τζάμπολ της διοργάνωσης.

H USA Basketball μοιράστηκε τις πρώτες εικόνες από τις προπονήσεις της ομάδας στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ένας ακόμα πρώην «πράσινος», ο Ζακ Όγκουστ. Όπως επίσης και ο Ρέινολντς του Αμαρουσίου.

Στο βίντεο που ακολουθεί ο Γκραντ συνεργάζεται με τον Όγκουστ με ασίστ «πάρε-βάλε». Η Team USA βρίσκεται στον Α' όμιλο της διοργάνωσης και θα παίξει κατά σειρά με Μπαχάμες (24/8, 00:40), Ουρουγουάη (25/8, 06:10) και Βραζιλία (27/8, 04:10).

Δείτε βίντεο από την προπόνηση της Team USA με πρωταγωνιστή τον Γκραντ