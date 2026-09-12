Στον Παναθηναϊκό άρχισαν να κάνουν σκέψεις για μια συμπληρωματική κίνηση στην front line μετά και τον πρόσφατο τραυματισμό που υπέστη ο Μουστάφα Φαλ.

Αναμφισβήτητα το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι πλούσιο και πολύ γεμάτο σε ποιότητα. Και φάνηκε και στο πρώτο ουσιαστικά φιλικό με αντίπαλο την ΑΕΚ όπου παρά τις πολλες απουσίες και τη συμμετοχή παικτών από τον πάγκο κυρίως να φτάσει στο ρελαντί σε μια εύκολη επικράτηση.

Παρόλα αυτά οι πρόσφατοι τραυματισμοί σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πλησιάζουν τα επίσημα παιχνίδια, φέρνουν σκέψεις για ενίσχυση στη γραμμή των ψηλών.

Ειδικά μετά τον τραυματισμό του Μουστάφα Φαλ, άρχισε να δουλεύεται περισσότερο στο μυαλό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς το ενδεχόμενο προσθήκης σεντερ ο οποίος να έρχεται από τον πάγκο και να δίνει λύσεις , κυρίως στον τομέα της άμυνας.

Οπερ και σημαίνει ότι στόχος είναι η απόκτηση σεντερ για συγκεκριμένο και περιορισμένο ρόλο ο οποίος φυσικά να μπορεί να σταθεί στην Euroleague .

Εαν επιβεβαιωθεί και η ανησυχία για τον Γάλλο σέντερ και μείνει εκτός για περισσότερο από 5-6 εβδομάδες, αυτομάτως αυξάνεται και η ανάγκη για «σιγουριά» με παίκτη που θα δίνει μερικά ποιοτικά λεπτά στην front line.

Οι «πράσινοι» έχουν ανοικτά τα μάτια τους στη αγορά και δεν αποκλείεται να κινηθούν και μάλιστα άμεσα όταν θα εντοπίσουν και θα «κυκλώσουν» κάποιον συγκεκριμένο παίκτη.

Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η άμυνα χωρίς να προορίζεται για παίκτη πρώτης γραμμής.

Να σημειωθεί ότι εκτός του Φαλ τραυματίες είναι επίσης και οι Κεντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις και Νίκος Ρογκαβοπουλος.

