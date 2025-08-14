Ο Εβάν Φουρνιέ θα αποτελέσει για ακόμα μία σεζόν μπροστάρη της προσπάθειας του Ολυμπιακού στην EuroLeague και έχει κάθε λόγο να είναι ακόμα καλύτερος από πέρσι.

Η εικόνα του Εβάν Φουρνιέ, να στέκεται δακρυσμένος, μετά την ήττα από τη Μονακό στον ημιτελικό του Final Four, αποτυπώθηκε έντονα στο θυμικό των φίλων του Ολυμπιακού. Δείγμα τόσο του τεράστιου δεσίματος που γρήγορα ένιωσε ο Εβάν Φουρνιέ με την ομάδα, αλλά και της δίψας του να πετύχει.

Ο Γάλλος σούπερ ήρθε το καλοκαίρι του 2024 στην Ελλάδα με στόχο να κατακτήσει νέες κορυφές, κάτι που επέλεξε να κάνει με τον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζοντας άλλωστε λίγες ημέρες μετά το Άμπου Ντάμπι, το πρωτάθλημα με τους Πειραιώτες. Ωστόσο, δεν είναι μυστικό, πως ο μεγαλύτερος στόχος τόσο του Ολυμπιακού, όσο και του Φουρνιέ, είναι η EuroLeague.

Στόχος ο οποίος θα μπει στη… διόπτρα των «ερυθρολεύκων» και τη φετινή σεζόν, φυσικά με τον ίδιο να είναι ξανά μπροστάρης. Αυτός, άλλωστε, είναι και ένας βασικός λόγος που ανανέωσε τους όρους του συμβολαίου του και... έδεσε στο λιμάνι, με τους Προέδρους του Ολυμπιακού να αναγνωρίζουν έτσι την προσφορά, την αξία και τον επαγγελματισμό του. Στη σεζόν που έρχεται, μάλιστα, έχει κάθε λόγο να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερος.

Το καλοκαίρι του Εβάν Φουρνιέ χωρίς την Εθνική Γαλλίας

Από το καλοκαίρι του 2018, ο Εβάν Φουρνιέ αποτελεί έναν πιστό στρατιώτη της Εθνικής Γαλλίας. Κάθε χρόνο φορούσε τα μπλε για να ενισχύσει την ομάδα των Γάλλων, φτάνοντας σε σπουδαίες διακρίσεις. Φέτος θα απουσιάσει -θέλοντας να αναρρώσει και πλήρως από τον τραυματισμό στο πόδι- από το EuroBasket 2025, αλλά φυσικά η off season του έχει σκληρή δουλειά.

Την οποία ποστάρει κατά καιρούς και στα social media. Ο 33χρονος προετοιμάζεται εντατικά με τις ατομικές του προπονήσεις όλο το καλοκαίρι για να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερος τη σεζόν που έρχεται. Ρίχνοντας όλο το βάρος στην ατομική βελτίωση και χωρίς την καταπόνηση ενός απαιτητικού τουρνουά με τη Γαλλία.

Ο ρυθμός του Εβάν Φουρνιέ

Ο ερχομός του Εβάν Φουρνιέ, σε συνδυασμό με αυτόν του Σάσα Βεζένκοβ το περασμένο καλοκαίρι έθεσε αυτόματα ως στόχο την κορυφή. Συμβόλαιο με την επιτυχία στην EuroLeague δεν έχει κανείς όμως. Ο Ολυμπιακός θα είναι ξανά εδώ για να πρωταγωνιστήσει με τους αστέρες του στο προσκήνιο.

Ο Φουρνιέ ήρθε στο λιμάνι μετά από δύο χρόνια -σχεδόν- απραξίας, αφού ο Τίμποντο τον είχε θέσει εκτός ομάδας των Νικς. Με 59 παιχνίδια στο NBA σε αυτά τα δύο χρόνια, ο Γάλλος ήταν λογικό να χρειαστεί ένα διάστημα για να βρει τα πατήματά του. Μία ματιά στα νούμερα και στην αυτοπεποίθησή του, ειδικότερα μετά το παιχνίδι της EuroLeague στο ΟΑΚΑ, στο οποίο «ξεκλείδωσε», είναι αρκετή.

Τη φετινή σεζόν, ο σταρ των Πειραιωτών θα μπει κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας από το ξεκίνημα. Δίνοντάς του το δικαίωμα να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη χρονιά, όντας από την αρχή στο 100%. Έχοντας, μάλιστα, αντιληφθεί και πολύ καλύτερα, μετά από μία σεζόν στην EuroLeague, τις διαφορές σε σχέση με το NBA. Όχι ότι του ήταν τόσο ξένο το κομμάτι αυτό, από τη στιγμή που με τη Γαλλία συμμετείχε στα τουρνουά της FIBA, ακόμα και αν προτιμά τις μπάλες της απέναντι όχθης του Ατλαντικού.

Τι έκανε ο Φουρνιέ με τον Ολυμπιακό στην EuroLeague

Την προσωπικότητα, την ηγετική φυσιογνωμία και τη βαρύτητα του Εβάν Φουρνιέ στο παρκέ, δε χρειάζονται καν οι αριθμοί για να την αποτυπώσουν. Ο Γάλλος ολοκλήρωσε μία πολύ γεμάτη σεζόν, όντας ακρογωνιαίος λίθος του Ολυμπιακού, με 16.1 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ με 30.5% USG%. Υπεύθυνος μαζί με τις τελικές του πάσες για 21.0 πόντους στην επιθετική παραγωγή των «ερυθρολεύκων».

Φυσικά και ο τρόπος που εκτελεί στο παρκέ, διέπεται από πλουραλισμό, μιας και μπορεί να σκοράρει σε κάθε κατάσταση. Παίρνοντας πολλές φορές και σουτ που για κάθε άλλον -πλην εξαιρέσεων- θεωρούνται από δύσκολα έως αδύνατα. Ο πλουραλισμός του αποτυπώνεται και από το Hudlinstat. Με τον Κίναν Έβανς πλέον δίπλα του, μιας και στον Ολυμπιακό πιστεύουν πολύ στην επιστροφή του, αλλά και έναν ακόμα γκαρντ που θα αποκτηθεί, ο Γάλλος θα αποφορτιστεί. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να του αφαιρέσουν όσο τον δυνατόν περισσότερες αρμοδιότητες, για να είναι ακόμα καλύτερος στις κρίσιμες στιγμές, όταν η μπάλα θα είναι στα δικά του χέρια για την εκτέλεση ή την απόφαση.

Οι εκτελέσεις του Φουρνιέ

Pick n’ roll: 3.7 πόντοι/4.5 κατοχές

3.7 πόντοι/4.5 κατοχές Πίσω από σκριν: 1.5 πόντοι/1.9 κατοχές

1.5 πόντοι/1.9 κατοχές Drive: 1.2 πόντοι/1.7 κατοχές

1.2 πόντοι/1.7 κατοχές Catch n’ shoot: 1.8 πόντοι/1.5 κατοχές

1.8 πόντοι/1.5 κατοχές Hand off: 1.7 πόντοι/1.4 κατοχές

1.7 πόντοι/1.4 κατοχές Transition: 1.2 πόντοι/1.2 κατοχές

1.2 πόντοι/1.2 κατοχές Iso: 1 πόντος/1.1 κατοχές

1 πόντος/1.1 κατοχές Κοψίματα: 0.6 πόντοι/0.6 κατοχές

0.6 πόντοι/0.6 κατοχές Ποστ: 0.1 πόντοι/0.2 κατοχές

0.1 πόντοι/0.2 κατοχές Επιθετικά ριμπάουντ: 0.2 πόντοι/0.2 κατοχές