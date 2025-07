Ο Νίκολα Βούτσεβιτς τρόλαρε την είδηση της επέκτασης του συμβολαίου του Εβάν Φουρνιέ στον Ολυμπιακό, όμως οι πλάκες μεταξύ τους κρατάνε... χρόνια.

Ο Εβάν Φουρνιέ έδεσε... άγκυρα στο λιμάνι, μιας και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2028 με τον Ολυμπιακό. Στην ομάδα με την οποία δέθηκε, προτού καν φορέσει τα χρώματά της, αυτόν τον ιερό σύλλογο, όπως τον αποκαλεί ο ίδιος ο Γάλλος.

Αυτό που δεν υπολόγιζε, βέβαια, στην είδηση της ανανέωσής του, ήταν το σχόλιο του πολύ καλού του φίλου από τη συνύπαρξή τους στο Ορλάντο, Νίκολα Βούτσεβιτς. «Λυπάμαι τους φίλους του Ολυμπιακού που θα πρέπει να παρακολουθούν αυτόν τον μ@@@@α για τρία ακόμα χρόνια» έγραψε στο twitter.

Feel sorry for Olympiakos fans having to watch this douchebag for 3 more seasons https://t.co/ESr5V7nQoY