Ο Εβάν Φουρνιέ απόλαυσε τις διακοπές του, άρχισε τις εντατικές προπονήσεις ενόψει της νέας σεζόν, καθώς δεν θα συμμετάσχει στο επερχόμενο EuroBasket. Έπιασε δουλειά, λοιπόν, με τον προσωπικό του γυμναστή αναλύοντας τις διαφορές της μπάλας μπάσκετ της EuroLeague και του NBA.

Μιας και ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, δεν θα ταξιδέψει με την Εθνική του στην Πολωνία για το EuroBasket 2025, στρώθηκε στη δουλειά με τον προσωπικό του γυμναστή. Η ώρα του στην προπόνηση φαίνεται να περνάει ευχάριστα, όπως έδειξε και από το story που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

Ο γυμναστής του τον πειράζει στην αρχή του βίντεο και του κάνει ερωτήσεις σχετικά με τις... μπάλες του μπάσκετ και τις διαφορές που έχουν σε NBA και Ευρώπη. Ο έμπειρος γκαρντ, ωστόσο, παίρνει στα σοβαρά τις ερωτήσεις του και τις συγκρίνει, αναλύοντας τον τρόπο παιχνιδιού ανάλογα με το υλικό τους.

Απ’ ό,τι φαίνεται, ο Φουρνιέ προτιμά την μπάλα του NBA για να σουτάρει, κάτι που φάνηκε στη μακροχρόνια παρουσία του στα παρκέ των ΗΠΑ, όπου είχε 13,6 πόντους μέσο όρο. Για τον χειρισμό της μπάλας, από την άλλη, η μπάλα της EuroLeague ομολόγησε πως τον βολεύει περισσότερο, κάνοντας επίδειξη της δεξιοτεχνίας του στο βίντεο.

Αναμφίβολα, ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» έχει τις προτιμήσεις του στο συγκεκριμένο ζήτημα, όμως φαίνεται να ξέρει τι κάνει όσον αφορά τον χειρισμό, το σουτ και γενικότερα το παιχνίδι.