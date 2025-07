Στον Ολυμπιακό θα αγωνίζεται για τρία χρόνια ακόμα ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ελλάδος και συνεχίζει στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός σκόπευε να δέσει τον Εβάν Φουρνιέ για πάντα στο λιμάνι. Οι δύο πλευρές όδευαν προς αυτήν την κατεύθυνση, με τους «ερυθρολεύκους» να θέλουν να κρατήσουν τον Γάλλο έως το τέλος της καριέρας του στον Ολυμπιακό.

Και το Σάββατο η ανανέωση του Γάλλου σταρ έγινε επίσημη. Ο Ολυμπιακός είχε καταθέσει πρόταση επέκτασης στον Γάλλο και οι δύο πλευρές βρισκόντουσαν σε προχωρημένες συζητήσεις, οι οποίες είχαν αισιο τέλος.

Ο σούπερ σταρ των Πειραιωτών φόρεσε τα «ερυθρόλευκα» το περσινό καλοκαίρι, υπογράφοντας συμβόλαιο δύο ετών, αλλά πλέον αυτή η συνεργασία επεκτείνεται μέχρι το 2028.

Αναλυτικά

Κάτοικος Πειραιά για ακόμη τρία χρόνια θα παραμείνει ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ελλάδος.

Ο 33χρονος φόργουορντ κατέκτησε στην πρώτη του χρονιά με τα «ερυθρόλευκα» το πρωτάθλημα Ελλάδος και το Super Cup.

Σε 37 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα είχε κατά μέσο όρο 16.1 πόντους, 2.2 ριμπάουντ, 1.1 κλέψιμο και 2.6 ασίστ ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε 9.4 πόντους και 2.3 ασίστ μέσο σε 20 ματς συνολικά.

Για πάντα στο λιμάνι!



✍🏽 Κάτοικος Πειραιά για ακόμη τρία χρόνια θα παραμείνει ο Εβάν Φουρνιέ.



🔴 Olympiacos BC and Evan Fournier will continue their journey together in Piraeus for the next three years.



💻 https://t.co/KOrOTpT8ck#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos… pic.twitter.com/6I1mFrkrNO