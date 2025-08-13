Το Gazzetta αναλύει τον λόγο που ο Ολυμπιακός κοιτάζει για έναν (τουλάχιστον) ψηλό και τη σημασία που θα έχει αυτή η κίνηση για την προετοιμασία.

Ο Ολυμπιακός κινείται με μεθοδικότητα στη φετινή Off Season, θέλοντας να καλύψει όλα τα κεντά που έχει εντοπίσει (ή έχουν προκύψει) στο ρόστερ. Παρ' όλα αυτά, θέλει να κάνει και το κάτι παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία, η οποία τη φετινή σεζόν, πέραν από απαιτητική, θα είναι και δύσκολη.

Μέχρι στιγμής οι Ερυθρόλευκοι έχουν αποκτήσει τους Τάισον Γουόρντ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Όμηρο Νετζήπογλου, Ντόντα Χολ και Αντώνη Καραγιαννίδη. Παράλληλα, οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης έχουν υπογράψει νέα συμβόλαια με την ομάδα του Πειραιά. Έτσι, ο Ολυμπιακός γέμισε το ρόστερ του, στο οποίο θέλει να προσθέσει ένα… κερασάκι. Ποιος θα είναι το κερασάκι; Το γκαρντ το οποίο μπορεί να αλλάξει επίπεδο την περιφερειακή γραμμή.

Για αυτή την κίνηση στον Πειραιά δεν βιάζονται, καθώς θέλουν να κάνουν δικό τους έναν παίκτη που πράγματι θα κάνει τη διαφορά. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως ο Κέντρικ Ναν έφτασε στην Ευρώπη μήνα Οκτώβριο.

Τι γίνεται όμως με τους ψηλούς; Στον Ολυμπιακό, με δεδομένο πως ο Αντώνης Καραγιαννίδης θα δοθεί δανεικός στον Προμηθέα, υπάρχουν τρεις σέντερ. Παρ' όλα αυτά, στην προετοιμασία θα υπολογίζεται μόνο ένας εξ αυτών.

Οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστας Αντετοκούνμπο θα λείψουν από τις πρώτες προπονήσεις της ομάδας του Πειραιά, καθώς θα έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες, με τον έναν να αγωνίζεται στη Σερβία και τον άλλον στην Ελλάδα.

Έτσι, στην προετοιμασία ο Ολυμπιακός μπορεί να υπολογίζει μόνο στον Ντόντα Χολ, ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί οπωσδήποτε. Ο Αμερικανός χρειάζεται ακόμη έναν ψηλό δίπλα του, ώστε να μπορέσει να δουλέψει όπως πρέπει, αλλά και να μην κάνει… υπερωρίες στα πρώτα φιλικά. Ο φιλικός ανταγωνισμός στις προπονήσεις κάνει καλό στους παίκτες και τους βοηθά να κάνουν το κάτι παραπάνω. Επειδή, λοιπόν, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του δεν είναι… χτεσινοί, θέλουν να βρουν τουλάχιστον έναν ακόμη ψηλό, ο οποίος θα δουλέψει με τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία, ώστε οι προπονήσεις να έχουν την καλύτερη δυνατή ροή. Ιδανικά θα ήθελε δύο ψηλούς, καθώς ένας ενδεχόμενος τραυματισμός πάντα είναι στο πρόγραμμα, ενώ μπορεί ένας εξ αυτών να βρει εν τέλει ομάδα και να πρέπει να φύγει πριν ενσωματωθούν οι Μιλουτίνοφ και Αντετοκούνμπο.

Εδώ ταίριαξε και η υπόθεση του Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ, για την οποία είχαμε γράψει προ ημερών στο Gazzetta. Ένας παίκτης που δεδομένα έχει εμπειρία από Euroleague και είναι παίκτης υψηλού επιπέδου, που θα μπορέσει να ανεβάσει το επίπεδο και των προπονήσεων. Για έναν παίκτη σαν τον πρώην ψηλό των Αρμάνι Μιλάνο και Άλμπα Βερολίνου ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να σκεφτεί και το ενδεχόμενο να του προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Αλλά μόνο για έναν τέτοιο παίκτη.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, προ των πυλών από την «πρώτη» του Ολυμπιακού, η οποία θα είναι περίπου στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, με τους Ερυθρόλευκους να θέλουν σε αυτή να έχουν ακόμη δύο ψηλούς, για τους λόγους που εξηγήσαμε παραπάνω, ώστε να βάλουν με το «καλημέρα» τις μηχανές στο φουλ ενόψει της χρονιάς που έρχεται.