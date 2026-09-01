Το δρόμο του τον ξέρει κι ας έχει «meltemi» και «plenty of μα...ίες»

Ο Νίκος Μοσχοβίτης γράφει για αυτά που είδε στο φιλικό του ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο, περιμένοντας να δει την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι να παίζει πλήρης.

Κατ΄αρχάς να πούμε πόσο... πήραμε τη ζωή μας λάθος που λέει και το τραγούδι, που αντί να είναι κανονικότητα να ζούμε σε μέρη όπως το Μέτσοβο, η μισή Ελλάδα ζει στην Αθήνα. Δε γίνεται όταν βρίσκεσαι σε αυτήν την περιοχή, με το αλπικό δάσος όπου πιάνει το βλέμμα σου γύρω-γύρω, με τη θαυμάσια αρχιτεκτονική, με το υπέροχο κλίμα (που έχει και αρκετή βροχή ανά διαστήματα), να μην κάνεις αυτήν τη σκέψη. Μια μικρή σκέψη ήταν αυτή, ειδικά στο δρόμο της επιστροφής, πάμε στις άλλες, τις περισσότερες και τις πιο ενδιαφέρουσες, για όσα είδαμε στο φιλικό του ΠΑΟΚ με τους Βίκος Falcons.

Τα συμπεράσματα του Αυγούστου, τα βλέπει ο Φλεβάρης και γελά (και αυτό δε συμβαίνει μόνο στο μπάσκετ), οπότε αντιλαμβάνεστε ότι απλά θα καταγράψουμε κάποια πράγματα που είδαμε και προφανώς, δε θα τα ερμηνεύσουμε, για ένα παιχνίδι που έγινε 31 Αυγούστου, έλειπαν Καλάθης, Όσμαν, Φόστερ, Αλεξάντερ, Μπαζίνας και στο πρώτο ημίχρονο, έμεινε εκτός προληπτικά και ο Ταϊρί, μετά από ένα χτύπημα στο γόνατο στο 2ο δεκάλεπτο. Επίσης, για τους Βίκος Falcons, που θα δοκιμαστούν για πρώτη φορά ως οργανισμός στη Stoiximan GBL, το χθεσινό ήταν το πρώτο φιλικό προετοιμασίας.

Με τις απουσίες που υπήρχαν, Χάτζινς (18π.) και Μήτρου-Λονγκ (14π.) πήραν αρκετές αποφάσεις με τη μπάλα και αμφότεροι ήταν σε καλή μέρα έξω από τα 6.75, ενώ στο παρκέ έμεινε για αρκετή ώρα και το... Χαραλαμπιδάκι. Αναφερόμαστε στον Γιώργο Χαραλαμπίδη, ο οποίος τον προσεχή Γενάρη, θα κλείσει τα 17 και έχοντας ζήσει από διάφορα πόστα τον πατέρα του, Κώστα, τα προηγούμενα χρόνια, όσο να πεις ένα ενδιαφέρον παραπάνω για την εικόνα του, το έχουμε.

Προφανώς και θα κάνει τα λάθη του, όπως κάθε νεαρός (o Τρινκιέρι μίλησε για plenty of μα...ίες με το μοναδικό του τρόπο), αλλά, η αυτοπεποίθηση με την οποία έπαιζε και στις δύο πλευρές του παρκέ, ήταν ολοφάνερη. Και σπάνια για τέτοιες ηλικίες.

Ίσως και λόγω των αρκετών απουσιών χθες, η μπάλα ακουμπούσε ακόμα περισσότερο (από αυτό που θα περιμέναμε) στον Γκρέι, ο οποίος είχε μια γεμάτη στατιστική (6π., 8 ριμπ. 3 ασίστ, 21 στο +/- και 15 στο ranking), δείχνοντας έτοιμος να εξελίξει ακόμα περισσότερο το ρόλο του point forward. Θα είναι κομβική η περαιτέρω βελτίωση στο κομμάτι του αυτό, αφού αν ο ΠΑΟΚ έχει συνεπή και σοβαρή δημιουργία και από μέσα προς τα έξω, θα είναι ακόμα πιο απειλητικός στην επίθεση, που έτσι κι αλλιώς, βρίθει ταλέντου.

Η ενέργεια από όλη την ομάδα, εντός και εκτός των τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών, σε ένα hustle play, σε μία κερδισμένη μπάλα, σε μία ωραία επίθεση ή άμυνα, είναι επίσης κάτι που σημειώνεται από το χθεσινό φιλικό, αλλά δεν ήταν όλα... χαρά και τσαχπινιά.

Στο δεύτερο ημίχρονο και με τις απουσίες και με αρκετά εναλλακτικά σχήματα, φάνηκε να βγαίνει μια κούραση (όχι κάτι περίεργο σε αυτό το σημείο της προετοιμασίας), που οδήγησαν σε κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση και μέτρια «διαβάσματα» στην άμυνα. Επίσης, δε μπορεί να μη σημειωθεί η δεύτερη σερί απουσία του Φόστερ, ο οποίος φαίνεται να είναι πίσω αθλητικά.

Ο Τρινκιέρι το θέλει το... μελτέμι του, που άλλες φορές καθαρίζει την ατμόσφαιρα, άλλες φορές φέρνει θαλασσοταραχή. Για καλό είναι και τα δύο, στη φάση που είναι τώρα ο ΠΑΟΚ. Είναι μια ολοκαίνουργια ομάδα, οι προσδοκίες είναι μεγάλες, αλλά ο ίδιος ο Ιταλός το ξέρει ότι ο δρόμος είναι μακρύς. Αγ(κ)άλι-αγ(κ)άλι όπως ανέφερε και χθες, όπως είχε κάνει στα ελληνικά και στην παρουσίασή του.

Υ.Γ.: Ο Χάτζινς έχει έρθει από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας... «τούμπανο». Και γι’ αυτόν ο δρόμος είναι μακρύς, η πρώτη του εικόνα όμως, δε γίνεται να μην επισημανθεί.

Υ.Γ. 2: Η πρώτη δημόσια παραδοχή για την κατάσταση που βρίσκεται πλέον ο ΠΑΟΚ με τη Euroleague, ήρθε από τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Γιάννη Πετμεζά. Λακωνική και προσεκτική, αλλά παραδοχή. Προς το τέλος του μήνα τα (πολύ) σπουδαία.

Υ.Γ. 3: Μάλλον λίγο υπερβολικές οι τοποθετήσεις περί κριτικής από τον κόουτς Σπανούλη χθες για την Εθνική. Και ίσως και λίγο... προετοιμασία εδάφους, για αυτά που έρχονται στα επόμενα «παράθυρα» και με την πρόκριση μας στο Παγκόσμιο, να παραμένει δύσκολη.

Υ.Γ. 4: «Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους νικάς». Περί Νικ Καλάθη και της σχεδόν καθολικής αναγνώρισης που έχει πλέον...