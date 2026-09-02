ΠΑΟΚ: Ενσωματώνονται από αύριο Καλάθης και Όσμαν

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας στο Μέτσοβο και το χθεσινό ρεπό, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε σήμερα σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης στο «PAOK Sports Arena».

Στην προπόνηση συμμετείχε και ο Νάσος Μπαζίνας, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα και ενσωματώθηκε ξανά στην ομάδα.

Από την αυριανή προπόνηση αναμένεται να μπει και ο Νικ Καλάθης, ο οποίος επίσης ολοκλήρωσε τις διεθνείς του υποχρεώσεις.

Στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού αναμένεται να τεθεί από αύριο και ο Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος φόργουορντ ολοκλήρωσε την παρουσία του με την εθνική ομάδα της πατρίδας του και αναμένεται να ενσωματωθεί πλέον στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ.