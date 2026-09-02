ΠΑΟΚ: Ενσωματώνονται από αύριο Καλάθης και Όσμαν
Στην προπόνηση συμμετείχε και ο Νάσος Μπαζίνας, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα και ενσωματώθηκε ξανά στην ομάδα.
Από την αυριανή προπόνηση αναμένεται να μπει και ο Νικ Καλάθης, ο οποίος επίσης ολοκλήρωσε τις διεθνείς του υποχρεώσεις.
Στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού αναμένεται να τεθεί από αύριο και ο Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος φόργουορντ ολοκλήρωσε την παρουσία του με την εθνική ομάδα της πατρίδας του και αναμένεται να ενσωματωθεί πλέον στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ.
Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του ΠΑΟΚ και για το Νάσο Μπαζίνα.— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 2, 2026
Από αύριο ενσωματώνονται στο πρόγραμμα της ομάδας ο Νικ Καλάθης και ο Cedi Osman. ￼ pic.twitter.com/Y7xUwrbbTJ
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