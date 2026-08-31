Πετμεζάς: «Αισιοδοξούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι του χρόνου στη Euroleague»

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Γιάννης Πετμεζάς, με δηλώσεις του, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την έκβαση της απόκτησης πολυετούς άδειας (franchise) για τη Euroleague.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Γιάννης Πετμεζάς, με δηλώσεις του, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την έκβαση της απόκτησης πολυετούς άδειας (franchise) για τη Euroleague από την επόμενη σεζόν.

Ο κ. Πετμεζάς παρακολούθησε από κοντά το φιλικό με τους Βίκος Falcons, στο οποίο ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 90-71 στο κλειστό γυμναστήριο του Μετσόβου, και μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε στην ιστοσελίδα «Ioanninagoal.gr» μαζί με τη δήμαρχο της περιοχής, Μαρία Χριστίνα-Αβέρωφ.

Εκεί, αναφέρθηκε στο θέμα της προέγκρισης που έχει λάβει ο ΠΑΟΚ από τη Euroleague για franchise, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την οριστική έγκριση, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Τις ανακοινώσεις της Euroleague τις είδατε. Θα υπάρξουν και οριστικές στο τέλος Σεπτεμβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι ότι του χρόνου θα παίζουμε στη Euroleague» ανέφερε ο πρόεδρος της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.