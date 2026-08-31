ΠΑΟΚ - Βίκος Falcons 90-71: Θετικό δείγμα με Μήτρου-Λονγκ και... Χαραλαμπίδη
Με ένα δυναμικό πρώτο ημίχρονο και τους ρυθμούς να πέφτουν στο δεύτερο, ο ΠΑΟΚ κατέγραψε την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια, επικρατώντας των νεοφώτιστων Βίκος Falcons.
Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ ξεχώρισε επιθετικά για τους νικητές (14π.) ενώ ο νεαρός Χαραλαμπίδης πήρε πολύ χρόνο συμμετοχή μετά και τον τραυματισμό του Ταιρι, καθώς και την απουσία του Φόστερ και σήμερα.
Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει από το Μέτσοβο σήμερα και ακολουθεί στις 5-6 Σεπτεμβρίου το τουρνουά στο Ούντινε της Ιταλίας.
Ο αγώνας:
O ΠΑΟΚ ξεκίνησε με Χάτζινς, Μήτρου-Λονγκ, Περσίδη, Γκρέι και Μουρ, με ένταση και στις δύο πλευρές του παρκέ και ευστοχία στο τρίποντο (13-2) με τους δύο πρώτους. Με Ταιρί και Ομορούγι, οι Θεσσαλονικείς πήγαν στο 21-6, με τον Χουγκαζ στο ίδιο διάστημα να δοκιμάζεται στο "3", ενώ στο παρκέ πέρασαν και οι νεαροί Χαραλαμπίδης, Μανθόπουλος και με συνεργασία των δύο στον αιφνιδιασμό, η διαφορά πήγε στο +19 (26-7). Η ομάδα του Βικου προσπάθησε να χτίσει ένα μομέντουμ και μείωσε σε 26-12 με τον Αγραβάνη, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 29-16.
Με Μήτρου-Λονγκ και Περσίδη ο ΠΑΟΚ βρήκε επιθετικές λύσεις στο ξεκίνημα του 2ου δεκάλεπτου (36-20), ενώ με τον Μουρ τον Μήτρου-Λονγκ και τρίποντο του Χουγκάζ, η διαφορά πήγε μέχρι και το +23 (47-24). Με μια εκπληκτική έμπνευση του Μήτρου-Λονγκ στο τρανζίσιον και κάρφωμα του Ομορούγι, η διαφορά όλο και ανέβαινε (50-24), ενώ ο νεαρός Χαραλαμπίδης που πήρε χρόνο έδωσε ενέργεια και σκορ, στις δύο πλευρές του παρκέ, με το ημίχρονο να κλείνει στο 52-28.
Χάτζινς, Φίλλιος, Περσίδης, Γκρέι και Μουρ ξεκίνησαν στο δεύτερο μέρος με τους δύο τελευταίους να βρίσκουν συνεργασίες, ενώ ο Φλόιντ βρήκε ρυθμό έξω από 6.75 (60-37). Ο Βικος πίεσε περισσότερο στην περιφέρεια (61-43), ο Μήτρου-Λονγκ ευστόχησε στο τρίτο τρίποντο του, με τον Καράκωστα να απαντάει και τον Αγραβάνη να μειώνει σε 66-52. Με Μουρ, Γκρέι, ο ΠΑΟΚ έκανε ένα 6-0 για να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο στο 72-52.
Με τον Χαραλαμπίδη να παίρνει αρκετό χρόνο ελλείψει και του Ταιρί και τον Φίλλιο να παίρνει τη θέση του στη συνέχεια, στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου η απόσταση έμενε στα ίδια επίπεδα (74-54), ενώ ο Βίκος από την πλευρά του ήταν με αμιγώς ελληνική πεντάδα (80-58) στο πρώτο μισό της 4ης περιόδου. Οι Αμερικανοί του Βίκου επέστρεψαν με τη διαφορά να παραμένει στα ίδια επίπεδα με τρίποντα από Περσίδη και Φρίμαν (88-67), με το τελικό σκορ να γράφει 90-71.
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