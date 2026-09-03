Ο Μπριν Ταϊρί θα αναγκαστεί να μείνει εκτός για σημαντικό διάστημα λόγω του τραυματισμού του στο αριστερό γόνατο.

Ο Μπριν Ταϊρί είχε σταθεί άτυχος στο φιλικό του ΠΑΟΚ με τον Βίκο Ιωάννινων και θα μείνει στα... πιτς για σημαντικό διάστημα. Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και αναμένεται να είναι εκτός για περίπου έναν μήνα. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Άτυχος στάθηκε ο Breein Tyree, ο οποίος θα απουσιάσει για σημαντικό διάστημα από τις υποχρεώσεις της ομάδας. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε μόλις έξι λεπτά στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τους Vikos Falcons την περασμένη Δευτέρα, και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.

Ο Breein Tyree υποβλήθηκε σήμερα το πρωί σε αρθροσκοπική αποκατάσταση του μηνίσκου από τον ιατρό της ομάδας, χειρουργό ορθοπεδικό κ. Μιχαήλ Σαμαρά.

Ο Breein Tyree αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Όλοι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ βρίσκονται στο πλευρό του Breein Tyree και του ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία και ομαλή ανάρρωση, με την ευχή να επιστρέψει σύντομα στα παρκέ πιο δυνατός.