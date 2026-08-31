Τρινκιέρι για το προπονητικό κέντρο: «Δεν έχω ξαναδεί να ζητάς κάτι τον Απρίλιο και να το έχεις τον Οκτώβριο»

Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι μετά το φιλικό του ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο με τον Βίκο Ιωαννίνων.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζεται στο Μέτσοβο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να δίνει φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων.

Μετά το φιλικό παιχνίδι, ο Αντρέα Τρινκιέρι παραχώρησε δηλώσεις αναφορικά με τους παίκτες της ομάδας και την εικόνα του Δικέφαλου του Βορρά.

Αναλυτικά

Για το Μέτσοβο: «Όταν ακούς Ελλάδα σκέφτεσαι ήλιο, παραλίες, νερό, μελτέμι και τώρα ήρθα εδώ και ήταν εκπληκτικό μέρος. Δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθαμε εδώ, δουλέψαμε καλά. Ακριβώς όπως τα περίμενα».

Για το φιλικό: «Περισσότερα χρησιμα συμπεράσματα βγήκαν από το παιχνίδι με το Περιστέρι. Σήμερα είχαμε ένα εξαιρετικό πρώτο ημιχρονο και μετά αρχίσαμε να παίζουμε με έναν τρόπο που δεν είναι στόχος. Είχαμε εγωιστικές εικόνες. Κρατάω τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ δεν τα παράτησε κόντρα στο Περιστέρι και δεν θα κρατήσουμε το δεύτερο ημίχρονο από το σημερινό παιχνίδι. Συνήθως αυτό που συμβαίνει στην προετοιμασία είναι σκαμπανεβάσματα».

Για τους νεαρούς παίκτες: «Ένας νεαρός παίκτης χρειάζεται ευκαιρία και μετά μερικοί θα αρπάξουν την ευκαιρία και μερικοί όχι. Είναι θέμα του καθενός. Είναι εδώ δουλεύουν με εμάς, μας βοηθούν πολύ. Κάνουν πολλά λάθη, αλλά είναι νεαροί και το περιμένεις από εκείνους. Μου αρέσει ο χαρακτήρας και η νοοτροπία. Επιμένω να υπάρχει ακαδημία και πλάνο για τους νεαρούς παίκτες. Θα μου άρεσε να παράξω Έλληνες παίκτες για τον ΠΑΟΚ. Πώς θα παράξεις αν δεν δώσεις ευκαιρία; Τους δώσαμε την ευκαιρία, την πήραν».

Για την διανυκτέρευση του Μυστακίδη στο Μέτσοβο και το προπονητικό κέντρο: «Για το προπονητικό κέντρο είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Δεν έχω ξαναδεί να ζητάς κάτι τον Απρίλιο και να το έχεις τον Οκτώβριο. Νομίζω ότι είναι κάτι που αλλάζει το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ και την ιστορία του. Κάτι πολύ σημαντικό για να βελτιώσεις παίκτες. Ο κύριος Τέλης ήταν πολύ ξεκάθαρος. Μας μίλησε 10 λεπτά, αλλά ήταν 10 λεπτά to the point. Δεν ζήτησε αποτελέσματα. Ζήτησε τα αποτελέσματα ως συνέπεια του πώς ζούμε, πώς εκπροσωπούμε τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι θέμα κουλτούρας. Ήταν ένα σημείο καμπής για εμάς».