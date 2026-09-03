ΠΑΟΚ: Πρώτη για Καλάθη, Όσμαν (pics)
Οι δύο πιο... ηχηρές κινήσεις του ΠΑΟΚ σε αυτό το πραγματικά πολύ δυναμικό του καλοκαίρι, είναι από σήμερα στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι.
Τσέντι Όσμαν και Νικ Καλάθης, αφού ολοκληρώσαν τις υποχρεώσεις τους με εθνική Τουρκίας και Ελλάδας, αντίστοιχα, ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία του "Δικέφαλου του Βορρά", συμμετέχοντας στη σημερινή προπόνηση.
Cedi Osman ✅— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 3, 2026
Nick Calathes ✅#PAOK ⚪️⚫️ pic.twitter.com/FP2cu9Mi5f
Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί αύριο για την Ιταλία, αρχικά για το Ούντινε, εκεί όπου θα συμμετάσχει στο τουρνουά της τοπικής ομάδας, μαζί με Νάπολι και Ρέτζιο Εμίλια στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, ενώ από Δευτέρα θα είναι στο Μιλάνο, καθώς το άλλο Σάββατο (12/9) θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι.
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