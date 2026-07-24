Αστροναύτης με μισθό λογιστή

«Το παιδί δεν κάνει για πουθενά», ήταν η ετικέτα που συνόδευε τον Βασίλη Τολιόπουλο, όταν υπέγραψε στον Άρη με ετήσια αμοιβή 25 χιλιάρικα. Έκτοτε πέρασαν τέσσερα χρόνια.

Σε έναν ιδανικό κόσμο, ιδανικό για τον άλλοτε «αυτοκράτορα» αλλά και για τον ίδιο τον παίκτη, ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν θα είχε φύγει ποτέ από τον Άρη για τον Παναθηναϊκό. Το τάιμινγκ, στην περίπτωσή του, υπήρξε ύπουλο. Ήταν 23 Ιουνίου του 2025 όταν ο διεθνής γκαρντ ανακοινώθηκε από τους «πρασίνους» και 27 Ιουνίου όταν δημοσιεύτηκαν στον τύπο τα πρώτα πορτρέτα του 24χρονου μεγαλοεπενδυτή που «έρχεται για να ταράξει τα νερά στη Θεσσαλονίκη».

Όταν ο Ρίτσαρντ Χσιάο ανέλαβε επίσημα τις τύχες του Άρη, τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, o Toλιόπουλος είχε ήδη πατήσει τα παρκέ της Euroleague φορώντας το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ μέσα από τη φανέλα με το τριφύλλι. Η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό τον έκανε πολύ πιο πλούσιο, αλλά αποδείχθηκεν άκαιρη σε όλα τα επίπεδα, αφού τα παχιά λόγια του φθινοπώρου («ο Αταμάν έχει καψούρα μαζί του») αποδείχθηκαν μπαλαφάρες.

Ο κυνικός θα σταθεί στα ψυχρά στατιστικά και θα χαρακτηρίσει τη μεταγραφή φιάσκο, αλλά υπάρχει και αστερίσκος γραμμένος με χοντρό πράσινο μαρκαδόρο. Όσες –λίγες- φορές ο Τολιόπουλος έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τον προπονητή του, αποδείχθηκε άξιος αυτής της εμπιστοσύνης. Όπως συνήθως.

Ο Άρης πορεύτηκε στην πρώτη χρονιά της εποχής Χσιάο χωρίς τον ηγέτη της τριετίας 2022-5. Η πορεία της ομάδας εντός και εκτός τειχών ήταν καλούτσικη σε σύγκριση με το προπέρσινο χάλι, αλλά η έλλειψη «κουλέρ λοκάλ» στο παρκέ έβγαζε μάτι και τελικά στοίχισε πολύ.

Ο Βασίλης Σπανούλης, που κατέφτασε με μπέρτα Σούπερμαν μέσα σε δικαιολογημένες τυμπανοκρουσίες, δεν είναι κανένας χτεσινός. Γνωρίζει πολύ καλά ότι αξιόλογη ελληνική ομάδα δίχως ζεστή ελληνική καρδιά δεν νοείται. Γνωρίζει, επίσης, ότι η αγορά είναι άγονη και οι ετοιμοπόλεμοι Έλληνες παίκτες ελάχιστοι. Αν είναι να σπάσει ο κουμπαράς, ας σπάσει για το χατίρι τους.

Επιπρόσθετα, ο Σπανούλης βλέπει στο μικρό δέμας του Τολιόπουλου μία μικρογραφία του εαυτού του, ένα καλοφτιαγμένο ριμέικ του «Kill Bill», που σε τρεις σερί διοργανώσεις κατόρθωσε να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στο πλαίσιο μίας Εθνικής ομάδας που σπανίως χωράει παίκτες εκτός Εuroleague.

Στο πρόσωπο του Τολιόπουλου, ο Άρης απέκτησε όχι έναν παίκτη του σωρού για να παραγεμίσει τον ελληνικό πυρήνα, αλλά έναν αρχηγό. Ο 30χρονος Τολιόπουλος είναι σε παραγωγική ηλικία, βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της καριέρας του, έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και γνωρίζει καλά τα κατατόπια, τα οποία τον γνωρίζουν εξίσου καλά.

Οκέι, δεν είναι καλύτερος του Ναν ή του Σλούκα ή του …Μοντέρο (φωτ.). Έβαλε όμως 9 πόντους απέναντι στον MVP του ΝΒΑ στο παρθενικό παιχνίδι της καριέρας του σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 17 σε προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ μπροστά σε εξέδρα που κόχλαζε και 15 στο σημαντικότερο ματς της Εθνικής την τελευταία δεκαπενταετία.

Όλα, με προπονητή τον Σπανούλη, ο οποίος, εάν κατορθώσει να πάει στο Κατάρ τον επόμενο Σεπτέμβρη, θα το οφείλει εν πολλοίς στον Τολιόπουλο. Η προσωπική στατιστική του παίκτη στην τελευταία μέχρι την επόμενη νίκη της Εθνικής (στην Ποντγκόριτσα): 27 πόντοι, 7 τρίποντα, 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ. Κάπως έτσι κερδίζεις την εμπιστοσύνη του προπονητή.

Κάπως έτσι κερδίζεις επίσης τα παχυλά συμβόλαια. Ο ίδιος Τολιόπουλος που στη silly season του φετινού καλοκαιριού έφτασε να κοστολογείται 1,7 εκ ευρώ (και που τελικά θα εισπράξει γύρω στο 1 εκατομμύριο στο Αλεξάνδρειο) υπέγραψε το 2022 στον Άρη με ετήσια αμοιβή 25 χιλιάρικα.

Δύο χιλιάδες ευρώ το μήνα, το απόλυτο μίνιμουμ για διεθνή μπασκετμπολίστα, σχεδόν μισθός λογιστή! Και είπε και ευχαριστώ, που δεν έμεινε άνεργος, όπως τόσοι και τόσοι «παραθυράτοι» διεθνείς και σχεδόν διεθνείς.

Τον Ιανουάριο του 2019, ο Τολιόπουλος αποδεσμεύθηκε στεγνά στα 22 του από τον Ολυμπιακό του παίκτη Σπανούλη, προφανώς ως ανεπαρκής για ομάδα πρωταθλητισμού. Το καλοκαίρι του 2020, δόθηκε δανεικός για έναν χρόνο από την ΑΕΚ στον Ιωνικό Νικαίας, καθώς δεν χωρούσε ούτε σε ομάδα μέσου βεληνεκούς. Τον Ιούλιο του 2022 έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο είχε διετές συμβόλαιο, επειδή ούτε για τον ένατο της βαθμολογίας κρίθηκε αρκετά ικανός.

Εάν σήμερα νιώθει τη ζαλάδα του αστροναύτη που εκτοξεύτηκε ξαφνικά από τη γη στο φεγγάρι, το οφείλει στον εαυτό του και μόνο σε αυτόν. Στον άσημο μπασκετμπολίστα που μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023 είχε όλη κι όλη …μισή συμμετοχή με την Εθνική Ανδρών (και που έκτοτε έγινε αναντικατάστατος και έφτασε τις 40 με μ.ο. 8,8 πόντους), δεν χαρίστηκε ποτέ τίποτα.

Πόσοι «άνιωθοι» Έλληνες παίκτες των 15 πόντων και των 4 ασίστ, με χούι τα buzzer beaters, υπάρχουν εκεί έξω; Αυτά ήταν τα διαπιστευτήρια που τον έφεραν από το ένα «Νίκος Γκάλης» στο άλλο το καλοκαίρι του 2025. Εάν ο Ρίτσαρντ Χσιάο κατέφτανε στη Θεσσαλονίκη λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο Τολιόπουλος δεν θα είχε ξεσπιτωθεί ποτέ από το Αλεξάνδρειο.

Και, ποιος ξέρει, μπορεί να είχε οδηγήσει τον Άρη στην κορυφαία τετράδα της περυσινής κατάταξης. Έτσι, για να γινόταν ακόμα πιο ζουμερό το Σούπερ Καπ με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία της νέας σεζόν...

