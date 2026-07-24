Παναθηναϊκός: Ευχαρίστησε και αποδέσμευσε τον Τολιόπουλο
Έπειτα από έναν χρόνο παρουσίας στον Παναθηναϊκό, ο Βασίλης Τολιόπουλος αποτελεί παρελθόν από το «τριφύλλι».
Η «πράσινη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον διεθνή γκαρντ για την προσφορά του στον σύλλογο και του ευχήθηκε τα καλύτερα για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Πλέον ο Βασίλης Τολιόπουλος μετράει αντίστροφα για να ανακοινωθεί από τον Άρη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Σε ευχαριστούμε, Βασίλη!
Εμφανίστηκες, έκανες τη δουλειά σου και απέδειξες ότι είσαι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και συμπαίκτης. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου!»
Thank you, Vassilis! 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 24, 2026
You showed up, did your job, and proved to be a great professional and teammate.
Wishing you all the best in the next chapter of your career!#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/oXvHOwXnh3
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