Παναθηναϊκός: Ευχαρίστησε και αποδέσμευσε τον Τολιόπουλο

Παναθηναϊκός: Ευχαρίστησε και αποδέσμευσε τον Τολιόπουλο

Παναθηναϊκός: Ευχαρίστησε και αποδέσμευσε τον Τολιόπουλο

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Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα.

Έπειτα από έναν χρόνο παρουσίας στον Παναθηναϊκό, ο Βασίλης Τολιόπουλος αποτελεί παρελθόν από το «τριφύλλι».

Η «πράσινη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον διεθνή γκαρντ για την προσφορά του στον σύλλογο και του ευχήθηκε τα καλύτερα για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Πλέον ο Βασίλης Τολιόπουλος μετράει αντίστροφα για να ανακοινωθεί από τον Άρη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Σε ευχαριστούμε, Βασίλη!

Εμφανίστηκες, έκανες τη δουλειά σου και απέδειξες ότι είσαι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και συμπαίκτης. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου!»

 
@Photo credits: x_paobcgr
     

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