Ο Γιαν Μοντέρο στη μεγάλη συνέντευξη που πραγματοποίησε σε ισπανικό μέσο, αποκάλυψε πως απέρριψε πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο!

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Γιαν Μοντέρο στην ισπανικό «Marega Deportes», ο Δομινικανός γκαρντ αποκάλυψε τι πρόταση απέρριψε για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων».

Συγκεκριμένα ο Μοντέρο αναφέρθηκε λέγοντας πως είχε στα «χέρια» του πρόταση, 10 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, μαζί με διαμέρισμα. Ωστόσο ο ίδιος δεν αποδέχτηκε τη δελεαστική πρόταση, προκειμένου να αγωνιστεί με χρώματα των Πειραιωτών.

«Τα χρήματα είναι σημαντικά, δεν παίζω δωρεάν. Όμως δεν είναι το πρώτο πράγμα που εξετάζω σε μία πρόταση. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μετράνε περισσότερο για μένα», είπε χαρακτηριστικά ο Γιαν Μοντέρο.