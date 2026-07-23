Έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του από τον Άρη.

Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) ο Βασίλης Τολιόπουλος επιστρέφοντας από τις διακοπές που έκανε στη Ρόδο, πλέον έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του από την ΚΑΕ Άρης.

Ο διεθνής πλέι μέικερ που επιστρέφει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης έπειτα από έναν χρόνο στον Παναθηναϊκό AKTOR αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί άμεσα, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στον κόσμο της ομάδας.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος φωτογραφήθηκε με φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», αλλά δεν έκανε καμία δήλωση, καθώς πρέπει να ανακοινωθεί από την ΚΑΕ, αφού ολοκληρωθούν πρώτα όλες οι διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Πιο εντυπωσιακό όλων ήταν μια οικογένεια Αρειανών από τη Σουηδία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα για ολιγοήμερες διακοπές, μαθαίνοντας δε για την ώρα άφιξης του διεθνούς γκαρντ στη Θεσσαλονίκη, έσπευσε στο αεροδρόμιο για να καλωσορίσει τον Βασίλη Τολιόπουλο αλλά και να φωτογραφηθεί μαζί του, διευκρινίζοντάς του - στη συνομιλία που είχαν - ότι μένει μόνιμα στη Σουηδία!

Σε κάθε περίπτωση η απόκτηση του Έλληνα άσου ισχυροποιεί πολύ την περιφερειακή γραμμή της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, που πλέον έχει πολλά «όπλα για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις αυξημένες υποχρεώσεις της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.