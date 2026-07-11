Πλάκωσαν πειρατές ντυμένοι στα μαύρα

Ο Νίκος Παπαδογιάννης προειδοποιεί ότι αυτή η εφημερίδα μπορεί να είναι από το 2030. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στρέφουν ανήσυχοι το βλέμμα προς τον βορρά.

Ο ΠAOK φόρεσε στολή κουρσάρου, άρπαξε βλοσυρός μέσα από το λημέρι του Παναθηναϊκού έναν από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης και επιστρέφει σιωπηρός για νέες απαγωγές χωρίς να νοιάζεται για λάβαρα, χρώματα και ονόματα. Μα, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα και από ποια εποχή ήρθαν οι πειρατές με τα μαύρα; Από το 1990 ή μήπως από το 2030;

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είχαν μάθει να λειτουργούν με ορίζοντα 15 χιλιομέτρων και τώρα κοιτάζουν αποσβολωμένοι προς τον βορρά, την ίδια ώρα που πασχίζουν να δέσουν στο κατάστρωμα οτιδήποτε κινείται και απειλεί να πέσει στη θάλασσα.

Ο ΠΑΟΚ θέλει τον Ντόρσεϊ, χτυπάει με αξιώσεις τον Τολιόπουλο, προσπάθησε να πάρει τον Παπανικολάου, μπορεί αύριο να πλησιάσει τον Ερνανγκόμεθ και τον Γουόκαπ, διαθέτει παχύ πορτοφόλι και είναι αποφασισμένος να το χρησιμοποιήσει για να καλύψει το χάντικαπ. «Ναι, δεν παίζουμε στην Euroleague, αλλά θα σας πληρώσουμε τριπλά. Και του χρόνου, χάρη σε εσάς, θα παίζουμε σην Euroleague».

Οι Αγγελόπουλοι και ο Γιαννακόπουλος υποχρεώθηκαν να βάλουν βιγλάτορες στην οροφή του ΟΑΚΑ και ου ΣΕΦ με το βλέμμα προς το βορρά, να έχουν το νου τους, μπας και ξανάρθουν οι πειρατές. Που, θα ξαναρθουν σίγουρα.. Τρόμος πάνω από την πόλη. Και συναγερμός στην άλλη πόλη. Όποιος πιστεύει ότι ο Άρης του Χσιάο και του Σπανούλη θα μείνει έξω από τον πολεμικό πυρρίχειο, μάλλον δεν γνωρίζει τι θα πει Θεσσαλονίκη.

Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, ο Παναθηναϊκός του Γιαννακόπουλου, πλέον και του Ομπράντοβιτς, ένιωσε ότι ίσως και να μην είναι τόσο μεγάλος και άτρωτος όσο νομίζει. Μπορεί να ετοιμάζει πρότζεκτ 60 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά το μαλακό υπογάστριο της ομάδας αποδείχθηκε ευάλωτο και ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες της έκανε φτερά εν καιρώ αιθρίας.

Ο Ολυμπιακός ξαφνιάστηκε όταν είδε τον Κώστα Παπανικολάου να δυστροπεί, αλλά το έσωσε οριακά, πρίπου ένα διώρο πριν την αρπαγή του ωραίου Όσμαν. Θα τελείωνε αίσια για τους πρωταθλητές Ευρώπης η υπόθεση Παπανικολάου εάν στη θέση του ήταν ένας 29χρονος από ξένο τόπο με κάμποσα παραγωγικά χρόνια μπροστά του και με χρηματιστηριακή αξία τέτοια που να ωθούσε τον Μυστακίδη να σπάσει άλλον έναν κουμπαρά; Πολύ αμφιβάλλω.

Το μαρμαρένιο αλώνι της «αιώνιας» κόντρας είναι γεμάτη από κωμικούς αφορισμούς τύπου «αποκλείεται αυτός να πάει στους απέναντι» και «αποκλείεται εκείνος να μας αφήσει για το Παοκάκι ή για το Αρειανάκι», από ευσεβείς πόθους δηλαδή, αλλά η πείρα υπενθυμίζει ότι το χρήμα και η φιλοδοξία λένε συχνά την τελευταία λέξη.

Ο Σπανούλης του 2010 ήταν ένα από τα πιο ηχηρά «αποκλείεται», αλλά θυμηθείτε τι αποφάσισε και πόσο πρόθυμα έκλεισε τα αυτιά του στον θόρυβο. Ο Σλούκας, το ίδιο. Και αυτοί δεν ήταν ξενόφερτοι λεγεωνάριοι όπως ο Τσέντι Όσμαν.

Επειδή ακριβώς σήμερα δεν υπάρχουν σημαίες, παίκτες από την «ενδιάμεση» κατηγορία, αυτών που μοιάζουν δεμένοι με μία ομάδα αλλά στην πραγματική ζωή νιώθουν επαγγελματίες με την κυνική σημασία της λέξης και ξέρουν ότι οι άνεμοι φυσούν κάθε μέρα προς διαφορετική κατεύθυνση, είναι εύκολοι και εκλυστικοί στόχοι.

Ο Ολυμπιακός δεν σκόπευε να κρατήσει τον Μουσταφά Φαλ, αλλά και δεν ήθελε να τον δει ντυμένο στα πράσινα, να στέκεται στο απέναντι στρατόπεδο. Ίσως να κάνω λάθος, διαισθάνομαι όμως ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα βάλουν άσχημο μπελά στο κεφάλι τους αν δεν βρουν τρόπο να φρενάρουν τη υπόκωφη γκρίνια του Ντόρσεϊ και του Γουόκαπ.

Η σκληρή αποστροφή του Γιώργου Αγγελόπουλου, για παίκτες που «ζητούν αύξηση όταν η ομάδα παίζει καλά αλλά δεν ζητούν μείωση όταν σέρνονται», κάπως έτσι τέλος πάντων, μπορεί στην ουσία της να είναι ορθή και δικαιολογημένη, αλλά δεν θα βοηθήσει σε τίποτε όταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δει μπροστά του έναν πακτωλό από ασπρόμαυρα ευρωδολάρια. Και τον Φαλ, άλλωστε, τον είχε πλησιάσει ο ΠΑΟΚ.

Μέρες τώρα, ακούγαμε το παραμύθι ότι ο Όσμαν θα αγνοήσει τις γενναιόδωρες προτάσεις της Εφές και της Φενέρ, διότι τάχα δεν ήθελε να μπλέξει με την τοξικότητα της Κωνσταντινούπολης. Το ταβάνι της γελοιότητας απειλήθηκε, μέχρι που ήρθε το «έβετ» στον ΠΑΟΚ να καταρρίψει τους μύθους.

Για κάποιον που ζει στο πετσί του και αποδέχεται την κακουργηματικού χαρακτήρα τοξικότητα της Παναθηναϊκο-Ολυμπιακής κόντρας, η αντιπαλότητα της Φενέρ με την Εφές είναι κάτω από τα όρια της παιδικής χαράς. Στη Θεσσαλονίκη ων οπαδικών δολοφονιών και των εμπρηστικών ραδιοφωνικών εκπομπών ο Όσμαν θα ζήσει καταστάσεις ακόμα πιο τραπ, ιδίως αν οι ΠΑΟΚ και Άρης εμφανιστούν ανταγωνιστικοί έναντι των νότιων «αιωνίων». Αλλά ας το αφήσουμε αυτό για το (κοντινό) μέλλον.

Η ουσία είναι ότι η χώρα έχει πλέον όχι δύο, αλλά τέσσερις σερίφηδες, πέντε αν συνυπολογίσουμε τον μικρό καουμπόη από τα Λιόσια. Κάποιοι χασκογέλασαν όταν άκουσαν ότι ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πλουσιοπάροχη πρόταση για την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια -που είναι ακόμη ελεύθερος- αλλά οι μανατζαραίοι ξέρουν καλά από ποια πλευρά το ψωμί τους έχει βούτυρο. Πρόταση στον Χεζόνια σημαίνει φιλοδοξία και παραδάκι και στάτους. Εάν η υπόθεση ήταν καλαμπούρι, δεν θα έβλεπε ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Ο ΠΑΟΚ έκανε έξι δυνατές μεταγραφές στα μισά της περυσινής σεζόν, απέκτησε πρωτοκλασάτο προπονητή, πήδηξε από το φτωχικό άρμα της FIBA στο πλουμιστό της Βαρκελώνης αδιαφορώντας για τα «θα» του NBA Europe και αφιέρωσε άφθονη ενέργεια στην προσπάθειά του να ανοίξει την πόρτα της Euroleague όχι για το 2027, αλλά άμεσα, για φέτος, σε κάποια από τις τρύπες που αφήνουν ανοιχτές οι διάφορες Μπουργκ-Αν-Μπρας και Μονακό.

Θυμάμαι να το λέω σε κάποιο «ψαλτήρι» τον Φεβρουάριο ή κάπου εκεί: «Ποιος έχει βάλει στο μυαλό των παραγόντων του ΠΑΟΚ ότι μπορεί να μπουν από φέτος στο σαλόνι;» Δεν το είχα βγάλει από το μυαλό μου ούτε όμως φανταζόμουν ότι ο Ιούλιος θα μας έβρισκε να αναρωτιόμαστε αν στον Τσέντι Όσμαν ταιριάζουν τα μαύρα.

Παρεμπιπτόντως, η γενέτειρα του Όσμαν , η Οχρίδα, είναι ένας ναργιλές δρόμος από τη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο και το Νόβι Παζάρ , από όπου κατάγεται η Σερβοβόσνια μάνα του.

«Δεν χωρούσε ο Όσμαν», είναι το αφήγημα με το οποίο προσπαθούν στον Παναθηναϊκό να παρηγορήσουν αλλήλους. Ακούστε, δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Ο πολυσύνθετος Τσέντι Όσμαν ήταν το λάδι στη μηχανή αυτής της ομάδας, το γκάζι στο πεντάλ της, η πέμπτη ταχύτητα στον συμπλέκτη της, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην περιφερειακή γραμμή όπου ουδείς μπορεί να ανέβει στο «3» και στη γραμμή ων ψηλών απ’ όπου ουδείς μπορεί να κατέβει στο «3».

Ο Μπόνγκα συνηθίζει να παίζει πιο μέσα και, εκτός πια και αν το «τεσσάρι» δίπλα του έχει τα χαρακτηριστικά και την κλάση του Φραντς Βάγκνερ. Υποψιάζομαι ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για να βρει παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Όσμαν και με το χρήμα που εξοικονομήθηκε, περίπου 3,7 εκατομμύρια.

Μετά την απόκτηση του Γιαμπουσέλε, ο Όσμαν ήταν ο 8ος σε λογιστική ιεραρχία παίκτης της ομάδας. Στον ΠΑΟΚ θα είναι ο πρώτος σε όλα, μέχρι νεωτέρας τουλάχιστον. Εάν ο Ομπράντοβιτς συμφώνησε για την αποδέσμευσή του, το έκανε επειδή ξέρει ότι είναι ανταπαραγωγικό να έχει στα αποδυτήρια έναν δυσαρεστημένο παίκτη.

Το έλεγα και τις προάλλες στο Gazz Floor με αφορμή τους Γουόκαπ και Ντόρσεϊ: αυτό το μονοπάτι μπορεί να αποδειχθεί ολισθηρό. Ο πειρατής από τη Θεσσαλονίκη, αν και πρωτάρης στη μάχη, φοράει παπούτσια ανθεκτικά στο γράσο.

