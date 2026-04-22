Επιστροφή στη χώρα των θαυμάτων

Ο Νίκος Παπαδογιάννης ελπίζει να δει τον ΠΑΟΚ τροπαιούχο την επόμενη Τετάρτη στο Μπιλμπάο. Όπως Μούρθια, όπως Τεργέστη, όπως ...Τότεναμ.

Tο εκπληκτικότερο των εκπληκτικών απόψε στην Πυλαία ήταν αυτό που συνέβη στο τελευταίο τάιμ-άουτ του πρώτου τελικού, όταν η Μπιλμπάο είχε τη μπάλα δική της για επίθεση 2 δευτερολέπτων. Μέσα στον χαλασμό, και υπό ασφυκτική πίεση χρόνου, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Παντελής Μπούτσκος ανέσυρε από την τσάντα των συνεργατών βοηθού του ένα λάπτοπ και έδειξε στους παίκτες του ένα σύστημα που συνηθίζει να εκτελεί ο πολύπειρος ομόλογός του Τζοάν Πενιαρόγια, σε τέτοιες περιπτώσεις!

Οι Βάσκοι επιχείρησαν να βγάλουν ελεύθερο σουτ για τον ηγέτη τους (τον Τζάστιν Τζαγουόρσκι και όχι …Γιαβόρσκι), αλλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ ακολούθησαν κάθε βήμα του Αμερικανού και ο Ντίμσα έκανε αρκετά για να αποσοβήσει το καλάθι. Πώς να μην ανταμειφθεί τέτοια επίδειξη ετοιμότητας;

Τον Μπούτσκο ομολογώ ότι δεν τον γνώριζα ούτε κατ’ όνομα, και ότι χρειάστηκα σκονάκι για να μάθω τη διαδρομή του σε όλες τις μεγάλες και μεσαίες ομάδες της Θεσσαλονίκης, ομολογώ όμως ότι τον έχω θαυμάσει τους τελευταίους μήνες. Με τι καρδιά θα τον υποβιβάσει ξανά ο ΠΑΟΚ σε ρόλο βοηθού για να κάνει χώρο στον Αντρέα Τρινκιέρι;

Ιδίως αν την επόμενη Τετάρτη ο «Δικέφαλος» αποδράσει από το Μπιλμπάο με τα λάφυρα στα χέρια. Μετά το θρυλικό «helmet catch» στο Σούπερ Μπόουλ του 2008, άλλωστε, το όνομα Ταϊρί είναι συνώνυμο με τα θαύματα. Στην πόλη όπου κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο η …Τότεναμ, τίποτε δεν θα μου προκαλέσει εντύπωση!

Το σκορ του αποψινού αγώνα είναι ολόιδιο με το αντίστοιχο του πρώτου ημιτελικού με τη Μούρθια: 79-73, στους δρόμου τα μισά. H UCAM Moύρθια μοιάζει ανώτερη της 9ης στη Liga Endesa Σούρνε Μπιλμπάο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η δουλειά θα είναι ευκολότερη. Οι Βάσκοι έχουν καυτή έδρα (όπου ο ΠΑΟΚ γνώρισε συντριβή στα μέσα Γενάρη) αλλά και καλή ομάδα, ενώ θα λανσάρουν το περυσινό τρόπαιο στο τραπέζι της γραμματείας για να υπενθυμίσουν ποιος είναι από τον Απρίλιο του 2025 το αφεντικό.

Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να παίξει καλύτερα για να πάρει το κύπελλο. Παρ’ ότι οικοδεσπότης μπροστά σε ενθουσιώδες κοινό, δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να πετύχει πάνω από δύο αναπάντητα καλάθια, οπότε το παρκέ δεν έγειρε. Ο Πάτρικ Μπέβερλι ήταν απόψε πιο κοντά στον παιχταρά των Ρόκετς και των Κλίπερς παρά στον «τουρίστα» για τον οποίομίλησαν οι παντογνώστες το φθινόπωρο, ο Ταϊρί ήταν ο Ταϊρί, ο Μπεν Μουρ έβαλε και τους 11 πόντους του στο δεύττερο ημίχρονο, αλλά οι υπόλοιποι είχαν μόνο στιγμές.

Το καλάθι της προτελευταίας στιγμής από τον Μπριν Ταϊρί έδωσε ένα χρήσιμο +6, αλλά τα τρία χαμένα αμυντικά ριμπάουντ στην προηγούμενη κατεβασιά των Ισπανών (μετά από το εύστοχο φόλοου του Ντίμσα) φρέναραν την τελική επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» θα το σηκώσει εάν δείξει το μέταλλο του επαναληπτικού με τη Μούρθια.

Πάνω απ’ όλα, θα πρέπει να κυνηγήσει όχι τη μικρή ήττα, αλλά τη νίκη, όπως έκανε (για να μη ξεχνάμε τις Old School καταβολές ) στην Τεργέστη την εποχή του Μπάνε, του Σάβιτς και του Μπέρι, με αφεντικό τότε τον Σούλη Μαρκόπουλο: 75-66 στη Θεσσαλονίκη, 100-91 στην Ιταλία. Μία από τις ωραιότερες παραστάσεις που έδωσε ποτέ ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό. Για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, η ευρωπαϊκή κορυφογραμμή είναι η χώρα όχι μόνο των τραυμάτων τύπου 1992 ή 1993, αλλά και των θαυμάτων.



Περισσότερα θα πούμε στο Gazz Floor της Πέμπτης (16.15), όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για τις μάχες των πλέι-οφ της Euroleague. Eάν χάσατε τη χθεσινοβραδυνή εκπομπή, μπορείτε να τη δείτε με ένα κλικ σε αυτό εδώ τον σύνδεσμο.

