Με τον Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο, τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να επενδύει σημαντικά και ένα ρόστερ γεμάτο εμπειρία, ποιότητα και προσωπικότητα, ο ΠΑΟΚ έχει πλέον βλέψεις... πρωταγωνιστή.

Η νέα πραγματικότητα στη Θεσσαλονική και στην προκειμένη περίπτωση, η νέα πραγματικότητα που ζει ο ΠΑΟΚ αρχίζει και... τρομάζει με την καλύτερη δυνατή έννοια.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» μπαίνει στη νέα σεζόν με απαιτήσεις, επενδύσεις και προσδοκίες που θυμίζουν άλλες εποχές. Με αυξημένο μπάτζετ, ισχυρή διοικητική βάση, έναν προπονητή επιπέδου EuroLeague όπως ο Αντρέα Τρινκιέρι και συμμετοχή στο ανανεωμένο EuroCup, ο ΠΑΟΚ θέλει να πρωταγωνιστήσει με σκοπό να κερδίσει το εισιτήριο για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αρχικά, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να διατηρήσει σημαντικά κομμάτια της περσινής ομάδας και πάνω σε αυτά να προσθέσει παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη μεγάλη κίνηση ήταν η συμφωνία με τον Νικ Καλάθη, ο οποίος αποτέλεσε και το πρώτο ηχηρό μήνυμα της νέας εποχής. Παράλληλα, παρέμεινε ο κορυφαίο σκόρερ των Θεσσαλονικιών, Μπριν Ταϊρί, ενώ σημαντική ήταν η προσθήκη όσο του Ραϊκουάν Γκρέι από την ΑΕΚ, όσο και των Χάτζινς, Αλεξάντερ και Φόστερ.

Βέβαια, ο μεγαλύτερος κρότος και δικαίως δημιουργήθηκε στο άκουσμα της απόκτησης του Τσέντι Όσμαν, μία κίνηση που αδιαμφισβήτητα αλάζει τα δεδομένα τόσο στον ΠΑΟΚ, όσο και σε ολόκληρο το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπασκετ δημιουργώντας μία ομάδα-φαβορί για το EuroCup. Ο Τούρκος φόργουορντ αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών, με τον «Δικέφαλο» να επενδύει συνολικά ένα ποσό που φτάνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ρήτρας που έπρεπε να καταβληθεί στους «πράσινους».

Παράλληλα, υπάρχει κινητικότητα δεν σταματάει και συνεχίζεται για περαιτέρω ενίσχυση, με τον «Δικέφαλο» να εξετάζει και άλλες περιπτώσεις, όπως αυτή του Βασίλη Τολιόπουλου. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Ο ΠΑΟΚ έχει σκοπό να πρωταγωνιστήσει.

Το Depth Chart του ΠΑΟΚ

PG: Νικ Καλάθης, Τρέβορ Χάτζινς, Νάσος Μπαζίνας

SG: Μπριν Ταϊρί, Μάρκους Φόστερ, Ναζ Μήτρου-Λονγκ

SF: Τσέντι Όσμαν, Νίκος Περσίδης

PF: ΡαϊΚουάν Γκρέι, Νίκος Χουγκάζ

C: Κάιλ Αλεξάντερ, Μπεν Μουρ, Κλίφορντ Ομορούγι, Δημήτρης Κακλαμανάκης

