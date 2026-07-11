Ο Ολυμπιακός έχει μπει στην τελική ευθεία του σχεδιασμού του για τη νέα σεζόν, όμως υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο που παραμένει ανοιχτό. Αυτό του Τόμας Γουόκαπ.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη πατήσει το γκάζι στον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι δύο πρώτες κινήσεις στην περιφέρεια, με την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο και του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, έδειξαν ξεκάθαρα την πρόθεση των «ερυθρόλευκων» να ανανεώσουν την ομάδα και να την κάνουν ακόμα πιο ανταγωνιστική τη νέα σεζόν μετά την κατάκτηση της EuroLeague.

Πέρα από τις μεταγραφές, όμως, προέκυψαν και μερικά ερωτηματικά. Αυτά αφορούν τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τόμας Γουόκαπ, δύο περιπτώσεις που βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της χορηγικής εκδήλωσης του Ολυμπιακού, με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο να παίρνουν θέση για το θέμα των συμβολαίων και των ανανεώσεων των παικτών.

Αναφορικά με την περίπτωση του Γουόκαπ είναι γνωστό ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και αυτό είναι το βασικό δεδομένο στην υπόθεση του Αμερικανού γκαρντ με ελληνικό διαβατήριο.

Παρόλα αυτά, το όνομά του έχει μπει δυνατά στο προσκήνιο λόγω του ενδιαφέροντος της Ντουμπάι, η οποία είναι διατεθειμένη να κάνει μία τεράστια οικονομική πρόταση για να τον αποκτήσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει προσεγγίσει την πλευρά του παίκτη προσφέροντάς του συμβόλαιο που αγγίζει ακόμα και τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, για διάρκεια δύο ή τριών χρόνων.

Ποσό που προφανώς αποτελεί τεράστια αύξηση σε σχέση με τα χρήματα που λαμβάνει σήμερα ο Γουόκαπ, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε απολαβές περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, κατάσταση δεν εξαρτάται μόνο από την επιθυμία του παίκτη ή την οικονομική δυνατότητα της Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο λόγο, αφού ο Γουόκαπ έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, όπως είναι γνωστό.

Η τοποθέτηση των Αγγελόπουλων και το μήνυμα για τα συμβόλαια

Το θέμα των αναπροσαρμογών στα συμβόλαια βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στη χορηγική εκδήλωση του Ολυμπιακού, με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο να στέλνει το δικό του μήνυμα.

«Το συμβόλαιο είναι μια διμερής συμφωνία, με όρους που πρέπει να τηρούν και οι δύο πλευρές», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως μετά τις επιτυχίες της ομάδας και την κατάκτηση της EuroLeague και του ελληνικού πρωταθλήματος έχει δημιουργηθεί μία ιδιαίτερη κατάσταση γύρω από τα συμβόλαια των παικτών. «Όταν μια ομάδα πετυχαίνει, οι παίκτες θέλουν περισσότερα χρήματα. Όταν ένας παίκτης έναν χρόνο δεν αποδίδει, συνεχίζει να παίρνει τα χρήματα που προβλέπει το συμβόλαιό του. Άρα μονά ζυγά, εμείς χάνουμε», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στάθηκε επίσης σε δύο λέξεις που, όπως είπε, συχνά ξεχνιούνται, το μπάτζετ και το salary cap. «Μια ομάδα που θέλει να συνεχίσει να είναι επιτυχημένη μετά την κατάκτηση της EuroLeague πρέπει να έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν αρχίσουμε γενικά να μοιράζουμε εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι θα έχει κίνητρο κανείς να πάρει την EuroLeague», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Αγγελόπουλος στάθηκε στον σεβασμό που υπάρχει προς όλους τους παίκτες που έχουν προσφέρει στον σύλλογο. «Ο Ολυμπιακός σέβεται όλους τους παίκτες, σέβεται τη συνεισφορά τους, ειδικά αυτούς που αναφέρατε. Αναγνωρίζει την προσφορά τους», τόνισε και πρέπει να σημειωθεί ότι λίγα εικοσιτετράωρα μετά ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας των Πειραιωτών με τον Κώστα Παπανικολάου.

Ο ρόλος του Γουόκαπ και η επόμενη μέρα γύρω από τον Τζόσεφ

Η υπόθεση του Γουόκαπ έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο λόγω του συμβολαίου του, αλλά και λόγω του ρόλου που έχει στην ομάδα. Ο Αμερικανός αποτελεί έναν από τους παίκτες πάνω στους οποίους έχει χτιστεί η αγωνιστική ταυτότητα του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια πέντε χρόνια. Η άμυνα, η δημιουργία και φυσικά η συνέπειά του,,, στρατιώτη του Ολυμπιακού τον έχουν μετατρέψει σε κομβικό κομμάτι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στην εξίσωση μπαίνει και η περίπτωση του Κόρι Τζόσεφ. Ο Ολυμπιακός και ο Καναδός γκαρντ αποφάσισαν να δώσουν παράταση στις συζητήσεις για το μέλλον του, με το deadline να μεταφέρεται έως τις 15 Ιουλίου τα μεσάνυχτα, προκειμένου να παρθεί η τελική απόφαση.

Οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων», αλλά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, εμφανίζονται θετικοί στο ενδεχόμενο παραμονής του 34χρονου γκαρντ, όμως η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το αγωνιστικό πλάνο της επόμενης ημέρας. Ο Τζόσεφ είχε σημαντική παρουσία τους τελευταίους μήνες, καλύπτοντας τον ρόλο του δεύτερου point guard πίσω από τον Γουόκαπ και προσφέροντας εμπειρία και ασφάλεια στην οργάνωση. Ωστόσο, περιμένει να δει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην περιφέρεια κιαι το τι θα συμβεί τελικά με τον Τόμας Γουόκαπ αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο και στη δική του υπόθεση, καθώς εξετάζει τον ρόλο του στους «ερυθρόλευκους».