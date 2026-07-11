Παπανικολάου: «Να δημιουργήσουμε νέες θρυλικές σελίδες για τον Ολυμπιακό μας!»
Ο Κώστας Παπανικολάου ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και θα είναι κάτοικος Πειραιά για άλλα δύο χρόνια με τον αρχηγό των «ερυθρόλευκων» να λέει εκείνος την καθιερωμένη... καλημέρα της ομάδας θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα.
Αναλυτικά
«Καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε, λοιπόν, για άλλα δύο χρόνια μαζί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο για την ευκαιρία που μου δίνουν να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου για ακόμα δύο χρόνια. Πάμε τώρα όλοι μαζί να συνεχίσουμε με πάθος, φωνή και δύναμη σαν μία γροθιά να δημιουργήσουμε νέες θρυλικές σελίδες για τον Ολυμπιακό μας».
Kalimera! ☀️☕️🫡— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 11, 2026
💌 Olympiacos fans you've got a message from our captain @K_pap16 :
“Let's stand together as one and write new legendary chapters for our Olympiacos!”#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFIght pic.twitter.com/q3s7W3GveS
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