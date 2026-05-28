Μπαρτζώκας: «Δεν θέλω να γίνομαι γκρινιάρης, όμως έχουμε έναν τίτλο μπροστά μας»

Δείτε όλα όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στο Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός μετά τους εορτασμούς από την κατάκτηση της EuroLeague, έκανε το καθήκον του κόντρα στην ΑΕΚ επικρατώντας με 94-77 για να κάνει το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για την εικόνα της ομάδας του, αλλά και για την αντιμετώπιση του κόσμου προς το πρόσωπο του Άλεκ Πίτερς.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου

«Ήταν το πρώτο παιχνίδι της σειράς με την ΑΕΚ. Ένας ημιτελικός που φυσικά διακυβεύονται πολλά. Μετά από όλα αυτά που ξέρετε ότι έγιναν στο Final Four. Που η ομάδα έδωσε το 100% της πνευματικής και της σωματικής της ενέργειας.

Μετά από αυτό είχαμε και δύο-τρεις ημέρες έντονων διασκεδάσεων, γιορτών και γεγονότων τα οποία είναι απολύτως φυσιολογικά, ασφαλώς κι εγώ δεν μπορούσα να το ελέγξω να μη συμβεί. Οφείλαμε να δώσουμε τη χαρά στα μέλη της ομάδας και ειδικά στους παίκτες να γιορτάσουν αυτήν την κατάκτηση και όπως καταλαβαίνετε ο κόσμος πέρασε πολύ καλά σήμερα εκτός από εμένα που έπρεπε να σιγουρέψουμε τη νίκη.

Ήταν ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι προφανώς και λόγω της ικανότητας της ΑΕΚ, αλλά και λόγω της ελλιπούς συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας.

Το ότι κερδίσαμε είναι πολύ σημαντικό. Σιγά-σιγά θα μπούμε στη διαδικασία να προετοιμαστούμε καλά και να παίξουμε καλύτερα το Σάββατο και αν γίνει αυτό και καταφέρουμε να κερδίσουμε, μετά θα έχουμε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούμε για τους τελικούς. Χρειαζόμαστε αυτόν τον χρόνο μετά το Final Four. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς.

Συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ, έκανε μία καταπληκτική χρονιά. Από μία πολύ δύσκολη και άσχημη συγκυρία έχασε το τρόπαιο του BCL και όπως κάπου διάβασα και ο ΠΑΟΚ έπαιξε τελικό και εμείς και η ΑΕΚ. Αυτό πιστοποιεί την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ. Συν τις επενδύσεις που γίνονται και στον Άρη, νομίζω πως του χρόνου το πρωτάθλημα θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Πιο ποιοτικό από αυτό που ήδη είναι φέτος. Δεν έχει τελειώσει το φετινό, οπότε ας συγκεντρωθούμε σε αυτό».

Για την ώθηση από παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής σε άλλα ματς: «Κάθε παίκτης τώρα είναι σε μία διαφορετική κατάσταση. Υπάρχουν άλλοι που διαχειρίζονται αυτό που έχει συμβεί. Όλοι προφανώς επειδή είναι παίκτες μεγάλης ποιότητας, έχουν και αντίστοιχη αξία. Όμως κάθε ένας διαχειρίζεται αυτά τα συναισθήματα διαφορετικά. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντα σημαντικός.

Το γεγονός ότι έχουμε ένα βάθος μας βοηθάει. Σήμερα δεν έπαιξε ο Φουρνιέ και ο Μιλουτίνοφ, προφανώς μεθαύριο θα παίξουν. Να μπουν και αυτοί σε έναν ρυθμό εν όψει των τελικών αν γίνουν με εμάς παρόντες.

Νομίζω και οι 12 παίκτες που έπαιξαν συνεισέφεραν στο να κερδίσουμε, αλλά δεν έχω να πω και πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο. Δεν εκτελούσαμε καλά. Περπατάγαμε στην άμυνα, αφήναμε πράγματα. Όταν παίρναμε διαφορές για να τελειώσει το ματς νωρίς, νομίζαμε ότι ήταν παιχνίδι επίδειξης και πετούσαμε τις μπάλες στα χέρια των αντιπάλων.

Το καταλαβαίνω απόλυτα, είναι φυσιολογικό. Δεν θέλω και εγώ να γίνομαι γκρινιάρης. Όμως έχουμε έναν τίτλο μπροστά μας. Πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να τον κατακτήσουμε».

Για τις σχέσεις και τα όσα ζει ο Πίτερς τις τελευταίες ημέρες: «Νομίζω πως στη ζωή και στον αθλητισμό, αν δεν είναι ευκαιριακή η συμμετοχή σου, σε τελική ανάλυση παίρνεις αυτό που αξίζεις. Σχετικά με την αναγνώριση του κόσμου, που έχει ένα αλάθητο κριτήριο, αυτό συμβαίνει για τον Άλεκ.

Όσο ήταν εδώ, ήταν πάντα ένας παίκτης που στην προπόνηση νοιαζόταν να παίξει το παιχνίδι με τον τρόπο που πρέπει να το παίξει. Προφανώς όλοι οι παίκτες έχουν δυνατότητες και αδυναμίες. Αυτό που είπατε για τον Άλεκ, ισχύει και για άλλους παίκτες, ακόμη και για εκείνους που δεν είχαν πολύ χρόνο στην Ευρωλίγκα.

Είμαστε ευγνώμονες. Αυτό είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού. Εκτιμάει καταρχάς την προσπάθεια. Προφανώς και το τρόπαιο. Νομίζω ότι είναι μία διαδικασία 4-5 χρόνων που συμμετέχουμε συνέχεια σε Final Four. Που είμαστε στην κορυφή και αυτό το πράγμα έχει εκτιμηθεί σαν ένα αποτέλεσμα της δουλειάς ενός ολόκληρου οργανισμού».

Για το φιλικό του Ολυμπιακού με τους Νικς: «Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό, ειλικρινά. Κάθε εποχή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. μακάρι να γίνει αυτό το παιχνίδι. Δεν είχα ενημερωθεί. Ο κύριος Τσάκος έχει καλές σχέσεις. Νομίζω έχει και με την Κρίσταλ Πάλας, που πήρανε τρόπαιο χθες (σ.σ. το Conference League). Τα συγχαρητήριά μου.

Αν έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε, όταν γίνει και αν γίνει αυτό το παιχνίδι, γιατί και το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Φέτος υπάρχει και Σούπερ Καπ Ευρωλίγκας. Έτσι ακούγεται και μάλιστα στο Άμπου Ντάμπι. Πλησιάζουμε τα 80 παιχνίδια και έχουμε ακόμα κάποια. Το πρόγραμμά μας είναι δύσκολο, όμως μακάρι να βρεθεί η ευκαιρία και να παίξουμε».