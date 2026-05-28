Σκαριόλο: «Υποστήκαμε αδικία στον τελικό της Euroleague και το είδε όλη η Ευρώπη»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναφέρθηκε στην διαιτησία του τελικού της Euroleague με τον Ολυμπιακό μετά το τέλος του αγώνα πρωταθλήματος με την Μπασκόνια και υπογράμμισε ότι η Ρεάλ αδικήθηκε.

Μετά το τέλος του εξ αναβολής αγώνα για την ACB και την ήττα της Ρεάλ από τη Μπασκόνια, o Σέρτζιο Σκαριόλο... απασφάλισε και μίλησε για την διαιτησία του τελικού της Euroleague.

«Αναμφισβήτητα υποστήκαμε μια αδικία, όμως αυτό που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό είναι να βλέπεις ότι όλος ο ουδέτερος κόσμος του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ έχει εκφραστεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κι εγώ συμπεριλαμβάνομαι σε αυτό. Προσπάθησα να το δω δύο φορές με πολύ μεγάλη αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Προφανώς, κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα με όλο τον ουδέτερο κόσμο. Δεν μιλάω μόνο για τους οπαδούς, μιλάω για παίκτες και για ανθρώπους με πολύ μεγάλη γνώση του μπάσκετ» ανέφερε ο τεχνικός της Ρεάλ και συνέχισε:

«Η αδικία έγινε. Δεν μπαίνω στο πώς θα το χειριστεί ή θα το διαχειριστεί ο σύλλογος. Εγώ είμαι προπονητής, πρέπει να είμαι δίπλα στην ομάδα, αλλά δεν μπορώ να κάνω σαν στρουθοκάμηλος και να βάλω το κεφάλι στην άμμο, αρνούμενος να το αναγνωρίσω. Εφτασε η στιγμή να κοιτάξουμε μπροστά και να καταφέρουμε να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις και τη συγκέντρωση σε όσα έρχονται από εδώ και πέρα. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο».